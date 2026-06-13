17/06/2026 leisure

Leader efficaci nella gestione aziendale contemporanea - Libro: "Titanio o Olimpio"

Angelo Luigi Marchetti: analisi della leadership aziendale attraverso miti greci

Mai come in questa fase economica, ed esistenziale mi sia consentito, il ruolo del manager e del leader è sotto osservazione. Per dipanare la matassa ci viene in soccorso un interessantissimo scritto di Angelo Luigi Marchetti, dal titolo Titano o Olimpio. Che leader vuoi diventare?, edito dalla dinamica casa editrice Marcianum Press di Venezia.

Il libro, partendo da un necessario quanto interessante percorso filosofico ne offre anche uno pratico sulla leadership aziendale, analizzando come guidare un'organizzazione bilanciando due forze opposte e complementari. L'Autore lo fa utilizzando i miti greci dei Titani e degli Dei dell'Olimpo per descrivere due modi diversi di guidare un'impresa. La figura del Titano incarna l'imprenditore visionario, ribelle e dirompente. Crea innovazione dal nulla, ma rischia l'autodistruzione e il caos per eccesso di ambizione. Per contro, la figura dell'Olimpio incarna il manager saggio, metodico e garante dell'ordine. Consolida i processi e mantiene la stabilità, pondera, anche tra molti dubbi e incertezze, la decisione da assumere, e le sue motivazioni, ma rischia l'immobilità e la mancanza di coraggio.



L'autore sostiene che una leadership di successo non debba scegliere una fazione, ma debba saper integrare entrambe le nature a seconda del momento storico dell'azienda.

Il testo, e la sua analisi, si dimostra molto interessante in quanto evita gli insegnamenti tipici dei manuali di management, facendo ricorso al mito come specchio della realtà aziendale moderna. Inoltre aiuta manager e imprenditori a fare autoanalisi per capire qual è la propria tendenza naturale. Offre strumenti per capire quando è il momento di "rompere le regole" (fare il Titano) e quando è il momento di "strutturare" (fare l'Olimpio).

Il testo punta molto sul far guardare il lettore "dentro di sé" per riconoscere i propri limiti e al tempo stesso è fortemente ancorato alla realtà aziendale di oggi, con tutte le sue rigidità e velocità decisionali; un testo strutturato per rispondere alle sfide del mercato del lavoro contemporaneo. Pur partendo dai miti greci, Angelo Luigi Marchetti cala costantemente le due figure archetipiche in scenari moderni attraverso forti richiami all'attualità economica e sociale.



Ma quali modelli propone e analizza l'Autore? I principali modelli di leader moderni posti a confronto sono il Titano nell'attualità, associato alla figura dei grandi fondatori di tech-companies, delle startup di successo o dei leader accentratori dei nostri giorni. Ci si riferisce agli imprenditori contemporanei che cavalcano la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale per scardinare i mercati tradizionali (disruption), ma che rischiano spesso il burnout o di creare aziende instabili perché basate solo sul proprio carisma personale.

In alternativa, vi è il modello Olimpio oggi corrispondente ai moderni Ceo delle grandi multinazionali consolidate o ai manager della pubblica amministrazione. Sono figure focalizzate sulla sostenibilità, sulle procedure e sulla transizione ecologica ordinata, che però rischiano di rallentare i processi decisionali di fronte a crisi globali improvvise per eccesso di burocrazia.







Quale leader quindi per fronteggiare le sfide aziendali contemporanee? Il saggio richiama direttamente dinamiche odierne come la rapidità del progresso tecnologico, la necessità di fare innovazione continua e le complessità nel gestire lo smart working e il benessere dei dipendenti. Importante, lo viviamo ogni giorno, come fronteggiare la crisi d'identità dei lavoratori. Sul punto l'autore affronta problemi come le grandi dimissioni (Great Resignation) e il fenomeno del disimpegno lavorativo (Quiet Quitting), spiegando che un'azienda guidata solo da un Titano (che pretende ritmi insostenibili) o solo da un Olimpio (che annoia con la routine) finisce oggi per perdere i migliori talenti, che cercano invece un equilibrio tra stimoli visionari e stabilità emotiva. Il libro, quindi, non si limita a raccontare il mito, ma lo usa come una lente per interpretare i comportamenti dei manager dei giorni nostri e le trasformazioni del business moderno.

In conclusione, Marchetti non si definisce né solo Titano né solo Olimpio, ma sostiene la necessità di una visione multifocale che integri entrambi i profili. L'autore stesso ha chiarito questo concetto spiegando la scelta della copertina del libro, che mostra un volto diviso a metà tra il rosso e il blu. Non è un'alternativa netta: i due colori richiamano le lenti degli occhiali per la visione tridimensionale. Profondità attraverso la sovrapposizione: così come la profondità d'immagine nasce dall'unione di due lenti diverse, la leadership efficace nasce dalla sovrapposizione delle due nature, non dalla loro separazione.

Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione







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