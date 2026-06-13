17/06/2026 fare

Occupazione italiana al 63,1%: crescita record e nuovi hub di talento

Papotti (Robert Walters): non esiste più un unico bacino di talenti, ma una pluralità di ecosistemi territoriali con caratteristiche e competenze differenti

ISTAT registra un tasso di occupazione pari al 63,1%, il valore più alto nella storia del Paese; nel frattempo Unioncamere conta oltre 5,5milioni di imprese attive, concentrate nei principali poli produttivi e industriali, segnale che le aziende devono affidarsi a partner vicini al territorio e alle specificità locali.

Una recente indagine di Robert Walters rivela che il 71% dei lavoratori ha valutato seriamente l'idea di cambiare occupazione negli ultimi sei mesi, mentre solo il 10% ritiene la propria retribuzione pienamente allineata alle responsabilità assunte; il 65% prevede attivamente una transizione professionale entro il 2026 e più del 90% sta considerando un cambio di carriera per motivi legati alla crescita economica, al ruolo o al settore di appartenenza.



"Il mercato del lavoro italiano sta diventando sempre più frammentato e specializzato. Non esiste più un unico bacino di talenti, ma una pluralità di ecosistemi territoriali con caratteristiche e competenze differenti", commenta Walter Papotti, Country Director di Robert Walters Italia. "In questo contesto, comprendere le dinamiche locali è fondamentale per supportare le aziende nell'individuare i profili giusti e per aiutare i professionisti a orientare le proprie scelte di carriera".

Le città che emergono come punti di riferimento per il talento includono:



- Roma, centro per finance, consulenza e servizi professionali.



- Torino, polo per automotive, engineering e innovazione tecnologica.

- Bologna, hub per industria, food e supply chain.

- Padova, territorio con forte domanda di competenze in manufacturing e life sciences.

I dati di RobertWalters indicano le motivazioni principali alla base del cambiamento professionale:



- Il 35% dei professionisti cerca un aumento salariale.

- Il 29% ambisce a un ruolo più senior.

- Il 30% desidera cambiare settore.





