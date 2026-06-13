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17/06/2026

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Le cinque forze che stanno trasformando il biotech

McCulloch e Felt (Franklin Equity): terapie cellulari, farmaci multi-indicazione, tassi di approvazione più elevati, IA e nuove somministrazioni ridisegnano il settore

Il settore biotech è guidato da cinque dinamiche chiave che stanno accelerando la crescita e aprendo nuove opportunità di mercato. Evan McCulloch e Akiva Felt, Portfolio Manager e Research Analyst di Franklin Equity, illustrano come queste tendenze influenzino gli investitori e la strategia delle imprese.
- Accesso più ampio alle terapie cellulari e geniche - Le terapie cellulari stanno passando da sperimentazioni a trattamenti commerciali scalabili. I progressi nella produzione e nella somministrazione le rendono adatte a oncologia, malattie rare e disturbi genetici. Il superamento di barriere di costo e distribuzione apre mercati più vasti e genera flussi di ricavi duraturi per le aziende che riescono a commercializzare queste piattaforme.

- Farmaci multi-indicazione per mercati più ampi - L'estensione dell'uso dei farmaci a nuove indicazioni crea opportunità commerciali più grandi. Le terapie GLP-1, ad esempio, si sono diffuse dal diabete all'obesità e a condizioni cardiometaboliche, ampliando il mercato potenziale. Formati orali migliorano l'accessibilità, soprattutto dove le iniezioni sono meno pratiche.
- Approvazioni più rapide e percorsi regolatori efficienti - I processi clinici e normativi stanno diventando più snelli grazie a disegni di studio migliori e a analisi dati avanzate. Le autorità forniscono quadri più chiari, accelerando l'immissione sul mercato, soprattutto per le terapie che rispondono a bisogni insoddisfatti. Questo aumenta l'efficienza del capitale e il profilo di rendimento corretto per il rischio.

- Molecole progettate con intelligenza artificiale - L'IA supporta l'intero ciclo di sviluppo, dalla ricerca di patologie alla progettazione molecolare, fino al monitoraggio dei trial e alla pianificazione commerciale. Gli strumenti basati su IA individuano soluzioni per condizioni prima non trattabili, ottimizzano le molecole e riducono i costi di sviluppo, migliorando i tassi di successo e i margini.
- Nuove modalità di somministrazione più mirate - Le tecnologie di somministrazione consentono di indirizzare i farmaci a tessuti specifici con concentrazioni precise, riducendo gli effetti collaterali. Innovazioni come i coniugati anticorpo-farmaco, i radioligandi e le terapie a RNA aumentano l'efficacia clinica, aprono nuove tipologie terapeutiche e rafforzano il potere di prezzo delle aziende.


"Riteniamo che le biotecnologie rappresentino un'asset class a crescita cumulativa, caratterizzata da cicli pluriennali. Le tendenze attuali evidenziano la capacità del settore di diventare sempre più produttivo, scalabile e commercialmente attrattivo, grazie all'innovazione che favorisce tassi di successo più elevati e l'espansione dei mercati. Questi sviluppi sostengono una crescita più solida, un aumento delle attività di fusioni e acquisizioni (M&A) e opportunità di investimento nel lungo periodo. L'innovazione procede rapidamente e gli aumenti di prezzo più significativi possono verificarsi in modo improvviso, così come fasi di forte ribasso generano volatilità e penalizzano i rendimenti nel breve termine. I dati storici indicano che questi movimenti avvengono spesso in prossimità temporale. A nostro avviso, è proprio per questo che rimanere investiti rappresenta la strategia migliore per massimizzare le probabilità di trovarsi al posto giusto al momento giusto", concludono McCulloch e Felt.

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