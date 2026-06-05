10/06/2026 digital

Microsoft svela una suite AI per sviluppatori: agenti, modelli e sicurezza integrata

Daigle (Microsoft): la nuova piattaforma unisce agenti personalizzati, modelli proprietari e governance avanzata per gli sviluppatori

Microsoft ha presentato, attraverso la voce di Kyle Daigle, COO di GitHub e CMO di Developer, durante l'evento Microsoft Build, una serie di strumenti pensati per dare agli sviluppatori il pieno controllo nella creazione di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale. L'offerta si articola su tre assi fondamentali: agenti intelligenti che operano su dati aziendali, un ecosistema di modelli proprietari ottimizzati per costi contenuti e un quadro completo di sicurezza e governance.

Intelligenza su misura



Con la Microsoft Agent Platform, gli sviluppatori possono creare un agente su GitHub, distribuirlo tramite Microsoft Foundry e farlo apprendere automaticamente con i modelli più adatti al compito. L'agente combina la conoscenza interna dell'organizzazione con il contesto globale fornito da Microsoft IQ, e può essere richiamato da Microsoft Teams, M365 o da qualsiasi altra applicazione aziendale.



Un'intera stack personalizzabile



Microsoft ha lanciato una nuova configurazione di Windows dedicata agli sviluppatori, che include una shell intelligente, sandbox locali per gli agenti, funzionalità potenziate di Windows Subsystem for Linux e un set di strumenti pre-installati (VisualStudioCode, GitHubCopilot, ecc.). L'obiettivo è consentire di scegliere liberamente linguaggi, framework e workflow, trasformandoli in prodotti concreti senza sacrificare sicurezza o velocità.

Modelli proprietari a disposizione



Il team AI Superintelligence ha rilasciato sette nuovi modelli, tra cui il primo modello di ragionamento aziendale, MAI-Thinking-1. Le prime cinque novità sono:



- MAI-Thinking-1: 35miliardi di parametri, contesto di 256K token, ottimizzato per istruzioni complesse e generazione di codice.



- MAI-Image-2.5 (e variante flash): modello text-to-image e image-to-image, posizionato al terzo posto nella classifica ArenaAI.

- MAI-Transcribe1.5: precisione avanzata in 43 lingue, con supporto imminente allo streaming.

- MAI-Voice-2 (e variante flash): supporto per oltre 15 lingue aggiuntive e nuove voci sintetiche.

- MAI-Code-1: ottimizzato per il coding, integrato in Copilot e VSCode.

Questi modelli sono disponibili su Foundry, su FireworksAI, Baseten e OpenRouter, garantendo un'esperienza unica di governance enterprise con dati residenti su Azure.







Contesto operativo avanzato



Le API di WorkIQ, rilasciate dal 16giugno, forniscono un livello di intelligenza che osserva attività, email, documenti e riunioni, consentendo agli agenti di operare con una comprensione approfondita del flusso di lavoro. FabricIQ mette a disposizione una semantica condivisa sui dati strutturati, mentre FoundryIQ coordina il recupero di informazioni sia interne che dal web in tempo reale.

WebIQ aggiunge una ricerca web AI-first, 2,5 volte più veloce delle alternative più performanti, e supporta gli agenti in scenari di grounding rapido.

Agentpersonalizzati per il lavoro quotidiano



Microsoft ha introdotto MicrosoftScout, un agente personale che utilizza OpenClaw e WorkIQ per gestire in modo proattivo riunioni, conflitti di calendario e attività ricorrenti, senza attendere comandi espliciti.

Sicurezza e governance integrate



Il nuovo servizio Agent365 estende Entra, Defender e Purview in un unico piano di controllo, garantendo monitoraggio, governance e protezione per gli agenti ovunque siano eseguiti. Il progetto open-source ASSERT e la Agent Control Specification definiscono metriche di sicurezza e policy da applicare durante l'intero ciclo di vita dell'agente.

Infra-hardware per carichi intensivi



Il SurfaceRTXSparkDevBox, basato su NVIDIA RTXSpark, offre fino a un petaflop di potenza AI, 128GB di memoria unificata e la possibilità di eseguire localmente modelli fino a 120miliardi di parametri, eliminando la dipendenza da GPU cloud.

Runtime nativo per agenti



Le Microsoft Execution Containers (MXC), attualmente in preview, consentono di creare sandbox enterprise direttamente dal sistema operativo, semplificando l'isolamento e la gestione dei requisiti di sicurezza.

Dal prototipo alla produzione



Il progetto Rayfin, anch'esso in preview, fornisce un backend-as-a-service su Microsoft Fabric, gestito tramite workflow GitHub, permettendo di passare dal prototipo al livello enterprise senza doversi preoccupare dell'infrastruttura sottostante.

Applicazioni scientifiche



MicrosoftDiscovery, disponibile da subito, offre una piattaforma AI agentica per il ciclo di vita della ricerca. Aziende come BHP, Syensqo e GSK la stanno già utilizzando per accelerare progetti di estrazione, semiconduttori e scoperta di farmaci.

Verso il calcolo quantistico



Il chip quantistico Majorana2 raggiunge una coerenza media di 20secondi per qubit, con prospettive di scalare a un milione di qubit entro il 2029, grazie al supporto dell'AI agentica.

In sintesi, Microsoft punta a fornire una piattaforma completa, dalla creazione di agenti personalizzati al deployment di modelli proprietari, con un forte focus su sicurezza, flessibilità e velocità di sviluppo.





