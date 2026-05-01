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06/05/2026

economia

L'Italia guida il mercato immobiliare europeo con offerta ampia e prezzi stabili

Castiglia (REMAX Italia): l'analisi 2025 evidenzia 850.000 case in vendita e una crescita contenuta dei prezzi

Nel 2025 il mercato immobiliare europeo si è diviso in due dinamiche contrapposte: da un lato la limitata disponibilità di immobili ha spinto i prezzi verso l'alto nella maggior parte dei paesi, dall'altro l'Italia ha mostrato un equilibrio maggiore, offrendo più scelte e attirando capitali internazionali. Il dato proviene dall'edizione 2025 di Housing Insider - European Real Estate Insights, il report di REMAX Europe che esamina le principali tendenze dei mercati immobiliari del continente.
Offerta abitativa: l'Italia registra circa 850.000 immobili in vendita, corrispondenti a 14 unità per 1.000 abitanti. In confronto, la Germania ne conta solo 3 per 1.000 residenti, segno di una penuria più marcata. Questa ampia disponibilità rende il mercato italiano più stabile e meno competitivo, favorendo l'acquisto di abitazioni di qualità e a elevata efficienza energetica.

"In Italia, gli acquirenti stanno manifestando nuove esigenze abitative da cui deriva una crescita della domanda di immobili di alta qualità, in particolare di quelli ristrutturati e ad alta efficienza energetica", commenta Dario Castiglia, CEO & Founder di REMAX Italia.
Andamento dei prezzi: l'Italia ha registrato un incremento moderato del +2,7% nei valori complessivi, con gli appartamenti in rialzo del +3,4%. Altri paesi mostrano variazioni più marcate:

- Portogallo: +17% complessivo, +20% per gli appartamenti.
- Spagna: +10% complessivo, +15% per gli appartamenti.
- Germania: +4% complessivo.

- Turchia: -9% complessivo, a causa di tassi di interesse elevati.
Investimenti esteri: nel 2025 una casa su cinque (20%) è stata acquistata da acquirenti stranieri, quasi il doppio rispetto all'11% del 2024. L'Italia si posiziona al pari della Spagna, che ha registrato 71.000 transazioni con compratori internazionali nel primo semestre 2025, consolidando la sua reputazione di destinazione privilegiata per investimenti di alto valore. La stabilità del mercato e un regime fiscale competitivo spingono gli investitori verso le grandi città e le zone turistiche di prestigio.
Andamento degli affitti: la pressione sui canoni di locazione è aumentata in diversi paesi. L'Italia registra un rialzo del +7%, seguita da Spagna (+9%), Portogallo (+6%) e Germania (+2%). La crescita più contenuta in Germania è legata a limiti normativi e a una già elevata accessibilità economica.


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