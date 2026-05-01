06/05/2026 cover

Roberto Liscia (Consorzio Netcomm): l'eCommerce ormai appartiene al commercio

Liscia (Netcomm): la crescita digitale italiana è minore rispetto ai Paesi vicini, ma l'evoluzione AI è all'inizio del percorso

Abbiamo incontrato Roberto Liscia, presidente del Consorzio Netcomm, per parlare dell'imminente Netcomm Forum 2026 e dello stato di salute dell'eCommerce italiano.

Parliamo ancora di eCommerce come se fosse un reparto speciale dell'azienda o dobbiamo rassegnarci al fatto che oggi il commercio è, semplicemente, tale in ogni sua fibra?



Dimenticate le etichette del passato, perché oggi l'eCommerce non è più un'eccezione per pionieri o un esperimento da laboratorio, ma è diventato la prassi quotidiana per 35 milioni di italiani. Non stiamo parlando di una nicchia, ma della stragrande maggioranza della popolazione che compra online con la stessa naturalezza con cui beve un caffè. La vera rivoluzione non è tecnologica, è culturale: la contrapposizione tra canali è ufficialmente morta e sepolta perché il consumatore non si chiede più "dove" sta comprando, ma cerca solo un'esperienza che soddisfi il suo bisogno in quel preciso istante. Esiste un'ampiezza di prodotti e una facilità di accesso che hanno trasformato il mondo in un unico, gigantesco scaffale virtuale dove la distinzione tra fisico e digitale svanisce sotto i colpi della comodità.



In questo oceano di offerte infinite, dove tutto è a portata di clic, l'abbondanza non rischia di diventare un rumore di fondo che paralizza il cliente invece di aiutarlo?



Questo è il punto: siamo passati dalla scarsità del negozio sotto casa alla complessità dell'eccesso. Oggi il problema non è trovare il prodotto, ma orientarsi tra milioni di descrizioni, canali e varianti che affollano la nostra agenda quotidiana. È qui che entra in gioco il vero "game changer", l'intelligenza artificiale, che sta smettendo di essere un tema da convegno per diventare un assistente concreto che semplifica la vita. Pensaci: già oggi i lettori più assidui usano l'AI per decodificare la complessità di un libro prima ancora di acquistarlo. L'intelligenza artificiale non è più solo un algoritmo freddo, ma un filtro di semplificazione che aiuta il consumatore planetario a capire se quel prodotto è davvero congeniale alle sue esigenze, sia che si trovi davanti a uno schermo, sia che stia camminando tra le corsie di un negozio fisico.



Ma le nostre imprese sono davvero pronte a dare in pasto all'AI le informazioni giuste o stiamo ancora scrivendo schede prodotto che sembrano geroglifici per un computer?



Questo è il vero collo di bottiglia che rischia di strozzare la nostra crescita: le imprese devono investire massicciamente in dati e in descrizioni dei prodotti che siano profonde, puntuali e leggibili dagli agenti intelligenti. Se oggi chiedi a ChatGPT, Claude o Perplexity di confrontare dei prodotti, loro analizzeranno ogni singola specifica disponibile sul mercato; se la tua azienda non ha fornito quelle informazioni, per l'IA semplicemente non esisti. C'è una scommessa enorme sull'integrazione tra fisico e digitale, che passa per la gestione dell'identità del cliente, la disponibilità in tempo reale nella supply chain e sistemi di pagamento fluidi. Senza investire in una conoscenza profonda di ciò che si produce e si vende, l'impresa italiana resta invisibile ai nuovi "occhi" tecnologici del mercato.







I numeri però sembrano raccontare una storia a due velocità: perché l'Italia, nonostante il suo genio creativo, sembra ancora giocare in difesa nel campionato digitale europeo?



Siamo drammaticamente sotto-rappresentati rispetto a giganti come Francia o Germania, e questo si riflette nella nostra bilancia commerciale digitale. Importiamo 12,3 miliardi di euro di prodotti online e ne esportiamo solo 6,3: è un saldo negativo che brucia ricchezza e opportunità. Nonostante l'Italia rappresenti il 13% della popolazione e del PIL europeo, contribuiamo solo per l'8% all'eCommerce dell'Unione. Il motivo? Soffriamo di un nanismo industriale che ci impedisce di avere la massa critica necessaria per scalare i mercati internazionali.

