01/04/2026 sport

La FIFA prevede 14 miliardi di entrate entro il 2030 con nuovi tornei globali

Il bilancio 2027-2030 è stato predisposto per sostenere l'organizzazione di tornei di livello mondiale e per fornire un supporto finanziario senza precedenti a tutte le 211 Federazioni affiliate

La FIFA ha appena pubblicato il bilancio 2027-2030, che prevede entrate complessive pari a 14 miliardi di dollari. Il picco di ricavi deriva dall'espansione dei tornei di punta, tra cui la Coppa del Mondo FIFA 2030, la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, la seconda edizione della FIFA Club World Cup e la prima edizione della FIFA Women's Club World Cup. Il documento, redatto sulla base dei calendari internazionali in vigore, sarà sottoposto al Comitato Finanziario e al Consiglio di FIFA, con approvazione definitiva prevista al Congresso di aprile 2026.



Le entrate previste per il ciclo 2027-2030 supereranno quelle del periodo 2023-2026 e saranno più del triplo rispetto al ciclo 2011-2014. Entro la fine del 2025, contratti già firmati garantiscono oltre 3,6 miliardi di dollari, consolidando la capacità di FIFA di raggiungere l'obiettivo quadriennale. La vendita dei diritti televisivi dovrebbe generare 6.064 milioni di dollari, con particolare rilievo per la Coppa del Mondo FIFA 2030, che celebra il centenario del torneo inaugurale del 1930. I diritti di marketing sono stimati in 4.592 milioni di dollari, di cui il 36% già confermato entro il 31 dicembre 2025; il modello di partnership globale offre pacchetti flessibili, inclusi accordi mirati al calcio femminile. I diritti di licenza contribuiranno con 458 milioni di dollari, basati su royalty di marchio, mentre il segmento ospitalità e biglietteria prevede 2.659 milioni di dollari grazie alla presenza in sei Paesi di tre continenti. Un ulteriore 227 milioni di dollari arriverà da programmi quali il Programma Qualità FIFA, i tornei olimpici, il Museo FIFA, sanzioni, affitti e altre fonti.



Sul fronte investimenti, il budget previsto per il ciclo 2027-2030 ammonta a 13.900 milioni di dollari, con un risultato ante imposte e finanziario di 100 milioni di dollari. FIFA intende reinvestire più dell'89% delle risorse nel sviluppo globale del calcio.

Tra le competizioni ed eventi più rilevanti, il budget dedicato alla Coppa del Mondo FIFA 2030 è di 3.303 milioni di dollari. Il congresso virtuale del dicembre 2024 ha confermato Marocco, Portogallo e Spagna come Paesi ospitanti, con partite celebrative in Argentina, Paraguay e Uruguay. Il Brasile ospiterà la Coppa del Mondo femminile FIFA 2027, la prima nella storia del Sud America, con 32 nazioni. La FIFA Club World Cup 2029 rappresenterà la seconda edizione del torneo maschile, mentre nel 2028 debutterà la FIFA Women's Club World Cup, segnando un passo storico per il calcio femminile a livello di club.







Eventi più rilevanti:



- Coppa del Mondo FIFA 2030.

- Coppa del Mondo femminile FIFA 2027.

- FIFA Club World Cup 2029.

- FIFA Women's Club World Cup 2028.

- FIFA Intercontinental Cup.

Altri eventi includono la FIFA Arab Cup, le FIFA Series, le FIFA Futsal World Cup maschile e femminile, la FIFA Beach Soccer World Cup, la FIFA Women's Champions Cup, i tornei giovanili Under 20, Under 17 e Under 15 per entrambi i sessi, le FIFA Youth Series, le competizioni di eFootball, e i tornei olimpici di calcio. Tutti questi appuntamenti testimoniano l'impegno costante di FIFA nel promuovere il calcio in ogni sua forma e in tutte le regioni del mondo.





