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01/04/2026

idee

I rischi geopolitici spingono al rialzo alluminio, rame e fertilizzanti europei

Lurch (J. Safra Sarasin): il conflitto medio orientale può far salire prezzi dei metalli e del gas. Opportunità per produttori europei

Daniel Lurch, gestore del JSS Sustainable Equity - Strategic Materials di J. Safra Sarasin, avverte che le tensioni in Medio Oriente e un possibile shock petrolifero potrebbero favorire a breve i settori minerario e metallurgico europeo. "Il conflitto in Medio Oriente e un eventuale shock petrolifero potrebbero favorire nel breve termine il settore minerario e metallurgico europeo", ha dichiarato Lurch. L'alluminio è particolarmente sensibile perché la produzione dipende da gas stabile, allumina importata e rotte di esportazione aperte; un'interruzione nello Stretto di Hormuz ridurrebbe l'offerta. In Europa quasi 1milione di tonnellate di capacità inattiva potrebbero riattivarsi in 6-12 mesi, vantaggio per i produttori locali. Lurch aggiunge che "ciò potrebbe limitare una risposta rapida dell'offerta, oltre alle possibili chiusure di impianti in Medio Oriente".

Anche il rame potrebbe vedere prezzi più alti. Le miniere della Repubblica Democratica del Congo e dello Zambia usano zolfo importato per produrre acido solforico, indispensabile nella lavorazione dei minerali ossidati. Il Medio Oriente fornisce circa il 20-25% dello zolfo mondiale; interruzioni nell'approvvigionamento spingerebbero al rialzo i prezzi, a beneficio delle società minerarie europee diversificate.
Un terzo comparto interessato è quello dei fertilizzanti. L'Iran e i Paesi del Golfo sono tra i principali esportatori di ammoniaca e urea. L'aumento del prezzo del gas, che incide per il 70-80% sui costi di produzione dell'ammoniaca, combinato con difficoltà logistiche, dovrebbe ridurre le esportazioni mediorientali e migliorare i margini dei produttori europei.

Nel lungo periodo, la domanda di oro potrebbe rafforzarsi. "Nel breve termine, la forza del dollaro potrebbe pesare sui prezzi. Tuttavia, i rischi geopolitici tendono a spingere le banche centrali ad accelerare la diversificazione verso le riserve auree, con acquisti che negli ultimi anni hanno superato le 1.000 tonnellate all'anno", conclude Lurch.

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