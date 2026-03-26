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01/04/2026

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Conformità nella supply chain: i dati di Iungo sulla gestione delle dichiarazioni

Valent (IUNGO): l'indagine su 350 imprese rivela che il 64% usa metodi informali, con ritardi di 3 giorni in media

IUNGO pubblica i risultati dell'indagine "Raccolta e gestione delle dichiarazioni di conformità materiali e componenti", che ha coinvolto circa 350 aziende clienti. La ricerca evidenzia che il 64% delle imprese gestisce ancora le dichiarazioni con strumenti poco strutturati, come e-mail, fogli Excel o archivi non centralizzati. Questa modalità informale comporta un livello medio di esposizione al rischio pari a 2,8 su 5 e rende più difficili i controlli durante audit e verifiche.
Il 53% delle organizzazioni dedica almeno 3 giorni al mese alla raccolta e all'aggiornamento delle dichiarazioni fornite dai fornitori. La complessità nel reperire rapidamente le informazioni è valutata 2,4 su 5, indicando una percezione di difficoltà elevata quando i sistemi sono frammentati.

Le attività più gravose, secondo i partecipanti, includono:

- sollecitare i fornitori per l'invio delle dichiarazioni (71%).
- aggiornare costantemente gli archivi documentali (78%).
- monitorare manualmente le scadenze delle dichiarazioni (75%).
- gestire l'evoluzione normativa, in particolare le revisioni della Candidate List delle sostanze SVHC del regolamento REACH (43%).
- verificare la conformità dei materiali acquistati, con solo il 7% che acquista da fornitori privi di dichiarazioni obbligatorie e il 18% che prevede future raccolte.
"In un contesto di mercato sempre più regolamentato e orientato alla sostenibilità, la gestione delle dichiarazioni di conformità non è più un mero adempimento burocratico, ma un vero elemento strategico" - Micaela Valent, COO Area Solutions di IUNGO. "Grazie alla digitalizzazione e a strumenti centralizzati, le aziende possono trasformare gli obblighi normativi in vantaggi concreti, migliorando efficienza, trasparenza e collaborazione lungo tutta la supply chain" - Micaela Valent, COO Area Solutions di IUNGO.

Il documento sottolinea che la digitalizzazione delle pratiche di compliance è fondamentale per ridurre i tempi di raccolta, limitare i rischi di errore e rispondere alle politiche europee volte a maggiore trasparenza sui materiali. L'adozione di piattaforme centralizzate appare quindi un fattore chiave per rendere le filiere più resilienti, sicure e sostenibili.

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