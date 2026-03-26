01/04/2026 fare

Cinque settori digitali dove i giovani imprenditori trovano crescita veloce

Bocca (myPOS): le tendenze più redditizie per startup lean, dall'eCommerce locale con Click & Collect ai servizi digitali per PMI

myPOS, fintech specializzata in soluzioni di pagamenti digitali per PMI europee, ha individuato cinque direzioni con domanda stabile e potenziale di espansione per le nuove generazioni di imprenditori. L'analisi parte da modelli snelli, a basso investimento iniziale, che sfruttano la digitalizzazione e la capacità di servire nicchie specifiche.

1. eCommerce locale con Click & Collect - In Italia il mercato B2C online dovrebbe crescere del 6% entro il 2025, trainato da moda, beauty e food. Il modello Click &?Collect abbassa i costi logistici, accorcia i tempi di consegna e rafforza la fedeltà al brand, poiché il cliente conosce il punto di ritiro e il processo di reso. Funziona meglio con cataloghi curati, prodotti a rapido ricambio e comunicazione radicata sul territorio.



2. creator economy e micro influencer - Il valore globale dell'influencer marketing è stimato intorno ai 22,2miliardi di dollari per il 2025, con un incremento del 12% rispetto al 2024. I micro-creator offrono engagement più autentico grazie a community ristrette su interessi ben definiti. Questo consente di presidiare nicchie precise, ridurre i costi di collaborazione e generare contenuti più credibili.

3. servizi digitali per PMI - Le imprese italiane aumentano gli investimenti nel digitale del 15% anno su anno, focalizzandosi su attività misurabili: gestione dei social, campagne di advertising, ottimizzazione SEO e lead generation. Freelance e micro-agenzie trovano spazio proponendo pacchetti chiari, risultati tracciabili e processi ricorrenti.



4. prodotti artigianali e handmade - La domanda di oggetti unici, personalizzati e di qualità è in crescita. Le vendite si articolano tra canali online e mercatini fisici, dove la relazione con il cliente arricchisce l'esperienza. Le categorie più profittevoli includono ceramica, gioielli, accessori, decorazioni per la casa, cartoleria e regali personalizzati.

5. food truck e street food - Il segmento dello street food registra un aumento del 4,1% in Italia nel 2025. Il food truck permette di testare concept, cambiare location e partecipare a eventi, offrendo una misurazione rapida del gradimento. Il successo dipende da proposte riconoscibili, ingredienti curati e una comunicazione costante che crea abitudine.







"Le evidenze raccolte mostrano il profilo di un'imprenditoria in evoluzione, dove la semplicità, la digitalizzazione e la capacità di presidiare nicchie specifiche possono diventare motori della crescita. Gli imprenditori oggi hanno la possibilità di costruire progetti solidi partendo da modelli snelli, investimenti contenuti, trovando nei pagamenti digitali un vantaggio competitivo sempre maggiore", ha dichiarato Alessandro Bocca, Country Manager di myPOS Italia. "La mission di myPOS è sostenere il tessuto imprenditoriale italiano attraverso strumenti che semplificano la gestione dei pagamenti, potenziando la relazione con il cliente e permettendo di misurare i risultati. Essere un partner strategico per le nuove generazioni di imprenditori consente di garantire soluzioni di pagamento flessibili e accessibili, che supportano la crescita di progetti, anche piccoli, ma ad alto potenziale".

In sintesi, i giovani fondatori possono avviare attività solide partendo da modelli agili, investimenti contenuti e l'uso strategico dei pagamenti digitali per ottenere un vantaggio competitivo.

