Accio Work di Alibaba: la task force AI che automatizza le PMI globali | BusinessCommunity.it
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01/04/2026

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Accio Work di Alibaba: la task force AI che automatizza le PMI globali

Portare agenti AI che funzionano in plug&play per sourcing e compliance globale

Accio Work, la nuova offerta di Alibaba, introduce una squadra digitale di agenti AI pronta all'uso per le PMI che desiderano espandersi a livello internazionale. Il servizio si propone di gestire interi processi aziendali - dal mercato di ingresso alla dichiarazione fiscale - senza richiedere programmazione o configurazioni complesse. Il risultato è una riduzione dell'attrito operativo per imprenditori e manager che non dispongono di team tecnici dedicati.
Il prodotto nasce in un contesto in cui l'AI generativa è ormai diffusa, ma la vera differenza competitiva risiede negli agentic business, organizzazioni in cui l'intelligenza artificiale non solo risponde, ma compie azioni autonome. Accio Work sfrutta questo approccio offrendo una piattaforma plug-and-play che crea, in tempo reale, una squadra di agenti specializzati: analisti di mercato, esperti di design, responsabili logistici e altri ancora.

Una volta definito l'obiettivo - ad esempio aprire un nuovo canale e-commerce o ottimizzare l'inventario - la piattaforma seleziona i ruoli necessari e avvia le attività in parallelo. Gli agenti eseguono analisi di mercato, cercano fornitori, negoziano condizioni, ottimizzano lo store online e coordinano le scorte. In questo modo le PMI ottengono una precisione tipica delle grandi imprese pur mantenendo strutture snelle.
Sul fronte della compliance, gli agenti gestiscono dichiarazioni IVA, rimborsi fiscali e documenti doganali in più di 100 mercati, limitando gli errori e il carico amministrativo interno. Nel sourcing, la soluzione esegue richieste di offerta (RFQ) e conduce più round di negoziazione, sfruttando la rete di fornitori di Alibaba per ottenere condizioni più vantaggiose.

L'integrazione con strumenti di messaggistica come Telegram e WhatsApp permette di coordinare attività di marketing e logistica direttamente nei canali già utilizzati dai team, trasformando l'AI in un layer operativo trasversale anziché in una piattaforma isolata.
Un ulteriore vantaggio è la possibilità di trasformare i flussi operativi più maturi in "skill" riutilizzabili. Gli utenti possono salvare i processi - dal lancio di un prodotto alla gestione di picchi stagionali - come moduli da replicare in altre business unit, condividerli con partner o integrarli in nuove iniziative. Questo rende il know-how operativo un asset scalabile all'interno dell'organizzazione.
Per contrastare le cosiddette "allucinazioni" dell'AI, Accio Work attinge ai dati transazionali e alle tendenze di consumo in tempo reale delle piattaforme Alibaba, garantendo output mirati e commercialmente rilevanti. La sicurezza segue un modello "security-first": ambienti sandbox, permessi granulari e approvazione esplicita per operazioni sensibili - come transazioni finanziarie o accesso a file - consentono ai decisori di controllare le azioni degli agenti. Inoltre, la possibilità di non salvare dati sui server risponde alle esigenze di sovranità e governance del dato.


In sintesi, Accio Work si presenta come un elemento chiave nella transizione da AI assistente a AI co-fondatore operativo, consentendo alle imprese di scalare nel commercio globale senza aumentare il personale o la complessità organizzativa. La sfida per gli imprenditori sarà individuare quali processi delegare agli agenti digitali e rivedere ruoli, KPI e governance in un contesto in cui l'AI diventa parte integrante dei team.


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