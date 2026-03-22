25/03/2026 marketing

BNPL in crescita a febbraio: +56% su anno di richieste e importi più alti in Italia

Capone (Experian Italia): l'importo medio richiesto sale a 186 euro, in crescita del +28,7% rispetto a febbraio 2025

Il Buy Now Pay Later (BNPL) registra a febbraio 2026 una crescita del?+56,1% rispetto allo stesso mese del 2025, secondo il Rapporto sul Credito di Experian, società globale di data tech. L'importo medio richiesto sale a186 euro, in rialzo del?+28,7% rispetto a 145 euro dell'anno precedente, segno che i consumatori includono il BNPL nella programmazione della spesa domestica.

Il calo mensile dell'-8,1% rispetto a gennaio è un fenomeno stagionale legato alla fine dei saldi invernali e non altera la tendenza positiva osservata.

"Il BNPL ha non è più uno strumento usato solo dai nativi digitali. È ormai parte delle abitudini quotidiane degli italiani e coinvolge trasversalmente tutte le fasce d'età, i generi e anche cittadini nati all'estero", ha dichiarato Armando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia. "La crescita che osserviamo mese dopo mese indica che il BNPL risponde a un bisogno di flessibilità nei pagamenti. In Experian, ci impegniamo a promuovere un utilizzo responsabile del BNPL. I nostri strumenti di analytics supportano una valutazione del merito creditizio in modo più completo, considerando anche spese con importi ridotti e a più alta frequenza".



Distribuzione geografica: il Sud Italia traina la crescita nazionale con un incremento annuo del?+62,6% e rappresenta il39,8% delle richieste totali. L'importo medio richiesto nella zona passa da127 euro a176 euro, aumento del?+38,6%. Al Nord Ovest si registra un +49,1% di crescita, al Nord Est +47,4%, al Centro +46,9%. Nelle principali città la classifica dei primi cinque incrementi è la seguente:



- Napoli: +48,8%.



- Bologna: +35,2%.

- Roma: +34,1%.

- Milano: +33,9%.

- Torino: +33,1%.

Analisi generazionale: i Millennials (31-45 anni) e la Gen Z (under30) rappresentano rispettivamente il36,8% e il29,8% delle richieste, coprendo due terzi del totale. I Baby Boomer (1946-1965) mostrano la crescita più rapida, +71,6% su base annua, seguiti dalla Gen X (+59,9%). Anche i Senior (nati prima del1946) aumentano dell'?+85% rispetto al 2025.

Profilo di genere: le donne costituiscono il55,5% delle richieste, riflettendo le categorie più finanziate come abbigliamento e cura della persona. Gli uomini, però, crescono più velocemente, +63,5% contro +50,6% delle donne, indicando un ampliamento verso settori tradizionalmente maschili.



Cittadini di origine straniera: rappresentano il15,2% delle richieste e crescono del?+70,8% annuo, rispetto al?+53,7% dei nati in Italia. Tra i nati all'estero, i Millennials incidono per il44,6% del totale, nove punti percentuali in più rispetto ai coetanei italiani.

Gli strumenti di analytics di Experian supportano una valutazione del merito creditizio più completa, includendo anche spese di piccolo importo e alta frequenza, per promuovere un uso responsabile del BNPL.

