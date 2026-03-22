25/03/2026 idee

L'Europa eviterà i picchi di costi del gas del 2022 con nuove strategie

Patterson (ING): grazie a scorte più alte e a una maggiore offerta globale, siamo più attrezzati per affrontare un eventuale shock

L'Europa aveva appena superato la crisi energetica del 2022. I mercati mondiali sembravano ben riforniti fino al 2026, il che faceva prevedere un calo dei prezzi dell'energia nel 2024. Tuttavia, gli sviluppi in Medio Oriente hanno invertito questa prospettiva. L'interruzione dei flussi energetici nel Golfo Persico riduce l'offerta di GNL (gas naturale liquefatto), ma gli esperti non credono che la situazione raggiunga i livelli critici del 2022.

Warren Patterson, Head of Commodities Strategist di ING, afferma: "Non crediamo che i prezzi del gas in Europa arriveranno ai picchi del 2022. I mercati globali sono meglio riforniti e la capacità di approvvigionamento crescerà nei prossimi anni. L'andamento dei prezzi dipenderà principalmente dalla durata delle interruzioni in Medio Oriente".



L'UE ha ridotto la dipendenza dal gas russo del 16% rispetto ai livelli pre-guerra. Questo cambiamento è il risultato di politiche di diversificazione e di un maggiore uso di fonti rinnovabili.

Di seguito, sette motivi che Patterson indica per spiegare perché l'impatto attuale è meno grave rispetto al 2022.

- L'attuale shock energetico è considerato temporaneo, mentre quello del 2022 era percepito come strutturale. Le interruzioni del GNL nel Golfo Persico coinvolgono circa 110miliardi di metri cubi all'anno, pari al 20% del commercio globale, ma sono inferiori ai 144miliardi di metri cubi persi dal gas russo nel 2022.

- Nel 2022 l'Europa ha vissuto una "tempesta perfetta": riduzione dei flussi russi, problemi di manutenzione nucleare in Francia e produzione idroelettrica sotto la media, che hanno spinto il ricorso al gas.



- La capacità installata di energia solare ed eolica nell'UE è cresciuta del 57% tra il 2021 e il 2024, secondo Bloomberg New Energy Finance. Questo incremento è sostenuto dal piano REPowerEU per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi.

- La domanda di gas naturale dell'UE è ora inferiore del 16% rispetto ai livelli del 2017-2021. La riduzione è dovuta sia alle politiche di REPowerEU sia alla diminuzione della competitività delle industrie ad alta intensità energetica, come il settore chimico, che ha perso il 9% di capacità produttiva dal 2022.

- La capacità di esportazione di GNL è aumentata notevolmente. Gli Stati Uniti aggiungeranno circa 93miliardi di metri cubi tra il 2025 e il 2027, mentre il Qatar porterà 42miliardi entro il 2027. Alcune di queste nuove capacità potrebbero essere posticipate a causa delle tensioni nel Golfo Persico.







- L'Europa ha imparato molto dalla crisi energetica del 2022 (speriamo). Uno dei principali fattori alla base dell'impennata dei prezzi del gas naturale in Europa nel 2022 è stata la corsa degli acquirenti europei per assicurarsi le forniture, acquistando gas a qualsiasi costo. Ciò ha portato l'UE a registrare significative iniezioni nette fino al 2022, nell'ordine dei 70 miliardi di metri cubi, rispetto a una media di circa 55 miliardi di metri cubi nel periodo 2017-21. Ciò per garantire che l'UE raggiungesse il suo obiettivo di stoccaggio del 90% entro il 1° novembre.

- L'acquisto comunitario di gas dovrebbe ridurre la concorrenza interna. Uno dei problemi del 2022 non era solo la concorrenza tra l'Europa e altre regioni per le forniture di GNL, ma anche la competizione tra gli acquirenti europei per l'approvvigionamento, il che non faceva che aumentare ulteriormente i prezzi del gas in Europa. Di conseguenza, l'UE ha lanciato AggregateEU ??nell'aprile 2023, che ha sostanzialmente portato a un approccio più coordinato all'acquisto di gas; la domanda di gas dell'UE è stata accorpata e poi abbinata alle offerte di fornitura. Secondo l'UE, tra aprile 2023 e marzo 2025, quasi 100 miliardi di metri cubi di domanda di gas sono stati abbinati all'offerta tramite la piattaforma. Tuttavia, ciò non significa che gli acquirenti europei abbiano acquistato questa quantità di gas, dato che le negoziazioni bilaterali si sarebbero svolte al di fuori della piattaforma dopo l'abbinamento.

"Questi fattori indicano che l'Europa è meglio preparata a gestire le interruzioni di fornitura e a contenere l'aumento dei prezzi dell'energia", conclude Patterson.

