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25/03/2026

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L'Intelligenza Artificiale spinge le HR: ma solo il 15% la usa davvero

Soriano (Sesame HR): in Europa l'AI è priorità strategica ma resta marginale nei processi quotidiani

European HR Leaders, studio commissionato a Sesame HR, ha intervistato oltre 570 responsabili HR in Europa. Il 71% dei leader afferma che Intelligenza Artificiale è tra le priorità strategiche per i prossimi 12 mesi, ma solo il 15% delle aziende la applica regolarmente nel recruiting, il 31% la usa in fasi limitate e il 44% non ha ancora avviato alcuna implementazione. Il risultato evidenzia un divario marcato tra l'importanza attribuita all'AI e la sua adozione operativa nelle funzioni HR.
"Oggi nelle aziende esiste un divario evidente tra l'importanza strategica attribuita all'Intelligenza Artificiale e il suo utilizzo concreto nei processi HR", afferma Albert Soriano, CEO e fondatore di Sesame HR. "Molte organizzazioni riconoscono il potenziale dell'AI, ma le risorse umane restano ancora assorbite da attività amministrative e strumenti frammentati. La vera trasformazione avverrà quando la tecnologia permetterà alle HR di liberare tempo, dati e capacità decisionale per concentrarsi su talento, cultura aziendale e sviluppo delle persone".

Il 64% delle funzioni HR dedica più del 40% del proprio tempo ad attività operative, mentre solo il 7% riesce a mantenerlo sotto il 20%. In molte imprese i processi rimangono disgiunti: il 34% utilizza ancora Excel o fogli condivisi per la pianificazione dei turni, contro il 31% che impiega piattaforme digitali dedicate alla gestione della forza lavoro. Questo carico amministrativo limita la capacità di assumere un ruolo realmente strategico.
Tra le priorità emergenti, il 51% dei responsabili HR indica retention ed engagement come la sfida principale, superando di poco l'attrazione di nuovi talenti (49%). La gestione delle competenze interne, lo sviluppo della cultura aziendale e la leadership sono considerati fattori chiave per la competitività.

In Italia, dove oltre il 90% delle imprese sono PMI e la normativa del lavoro è complessa, la situazione è più delicata. Numerosi contratti collettivi nazionali e regole su orari, riposi e straordinari rendono la pianificazione delle risorse umane particolarmente articolata. L'uso di strumenti non specializzati o di processi manuali aumenta il rischio di errori e rende più difficile garantire la conformità normativa, sottraendo tempo alle attività strategiche.
La digitalizzazione e l'automazione rappresentano quindi leve fondamentali. Soluzioni HR tech sviluppate da Sesame HR puntano a semplificare la gestione operativa, automatizzando attività ripetitive e centralizzando i dati in un'unica piattaforma. In questo modo i team HR possono ridurre il peso delle attività amministrative e concentrarsi su gestione dei talenti, sviluppo delle competenze e crescita organizzativa.


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