Best innovations Italy 2025: i tre prodotti più venduti in ogni categoria del largo consumo
18/03/2026

marketing

Best innovations Italy 2025: i tre prodotti più venduti in ogni categoria del largo consumo

Trifone (NielsenIQ): lo studio rivela quanto la strategia vincente per le aziende sia puntare sull'innovazione per il miglioramento della propria offerta

Nel 2025 il mercato italiano del largo consumo ha registrato numerosi lanci di prodotti che coniugano funzionalità e qualità. Il rapporto Best Innovations Italy 2025 di NielsenIQ ha analizzato le vendite dei nuovi articoli con almeno un anno di storico, individuando i tre bestseller per ciascuna delle principali categorie. L'obiettivo è offrire una fotografia chiara delle preferenze dei consumatori e sottolineare l'importanza dell'innovazione per le imprese. "Nel 2025, le novità presentate hanno saputo comprendere quelle che sono le mutevoli priorità del consumatore che guidano gli acquisti", commenta Stefano Trifone, Business Partner e Strategic Analytics & Insights di NielsenIQ Italia. Lo studio 'Best Innovations Italy 2025', offrendo una chiara fotografia rappresentativa dei reali gusti e desideri degli italiani, evidenzia quanto sia essenziale monitorare il mercato per essere consapevoli dei continui cambiamenti in atto. Inoltre, dimostra quanto la strategia vincente per le aziende sia puntare sull'innovazione per il miglioramento della propria offerta. I nostri studi internazionali attestano che, chi aumenta le vendite di nuovi prodotti, ha il doppio delle possibilità di aumentare il proprio fatturato, rispetto al resto del mercato".

Le categorie analizzate includono Food Fresco Confezionato, Prodotti Surgelati, Food Confezionato, Homecare, Personal Care, Bevande Analcoliche e Bevande Alcoliche. Per ogni comparto sono state elencate le prime tre posizioni, basate sulle vendite nei canali monitorati da NielsenIQ.

- Food Fresco Confezionato: Santa Lucia Fiocchi di Latte Ricchi di Proteine, Kéfir Müller, Bergader Briolo - prodotti che rispondono alla domanda di alto contenuto proteico e alimentazione salutare.

- Prodotti Surgelati: Nutella Gelato, Nutella Croissant, La Bomba Italpizza - soluzioni che uniscono golosità e praticità per chi cerca snack rapidi senza rinunciare al gusto.
- Food Confezionato: Nutella Vegan, Mulino Bianco Fisarmoniche, Cuor di Bosco Lamponi, Mirtilli e Amarene - offerte che coniugano piacere, praticità e, in alcuni casi, scelte etiche.
- Homecare: Coccolino Wonder Wash, Viakal Express, Home Care Coccolatevi - prodotti apprezzati per la loro capacità di semplificare le pulizie quotidiane, con particolare attenzione alla profumazione. Il prodotto più promettente per il 2026 è Cif Infinite Clean.

- Personal Care: Mixa Skin Care, Labello Caring Beauty Lip&Cheek, L'Oreal Vitamin C Skin Care - referenze focalizzate sulla cura della pelle, sia con soluzioni multiuso sia con trattamenti mirati.
- Bevande Analcoliche: Prime Sport Drink, Monster Juiced Energy + Juice, Estathé Camomilla Deteinato - la fascia giovane è influenzata dai social media, mentre le preferenze dei più piccoli emergono nei prodotti a base di camomilla.
- Bevande Alcoliche: Raffo Lavorazione Grezza, Messina Vivace, Corona Zero - la domanda è guidata dal ritorno all'artigianale, dalla ricerca di birre aromatizzate e dall'interesse per versioni senza alcol.


Tra le menzioni speciali, Galbusera Protein G ha aggiunto proteine ai prodotti da forno, Gran Pavesi Sfoglie Crispy Pepe & Lime ha introdotto aromi innovativi e Baci Caramellato ha arricchito la ricetta tradizionale con caramello. La linea Pandorì Bauli è stata premiata come Miglior Prospetto Food 2026.
Lo studio NielsenIQ dimostra come il monitoraggio continuo del mercato sia fondamentale per anticipare le evoluzioni dei gusti e per sviluppare offerte che rispondano alle esigenze emergenti dei consumatori italiani.


