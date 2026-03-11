18/03/2026 idee

L'Europa conferma la sua attrattiva per gli investimenti secondo i General Counsel

Fauda (ADVANT Nctm): i GC vedono l'UE stabile, richiedono semplificazione normativa e puntano su AI e cybersecurity

L'indagine Europe's Opportunity Outlook di ADVANT, realizzata con la partecipazione di più di 800 General Counsel (GC) in Francia, Germania, Italia e Stati Uniti, evidenzia che l'Europa resta un mercato solido e appetibile per capitali internazionali. L'82% dei responsabili legali ritiene che il continente possa beneficiare di nuovi investimenti, mentre il 66% lo considera la prima destinazione per l'espansione estera. In Italia, il 69% dei GC condivide questa visione, vedendo nel Vecchio Continente opportunità di crescita globale.

- Stabilità europea come vantaggio competitivo - L'84% dei GC giudica l'ambiente europeo stabile e affidabile. I colleghi statunitensi mostrano un entusiasmo maggiore (87%) rispetto a Francia (71%), Germania (76%) e Italia (69%).



- Semplificazione della normativa - Il 20% dei rispondenti individua la semplificazione e l'armonizzazione normativa come priorità assoluta, seguita da incentivi fiscali (16%) e supporto all'innovazione (15%). I GC italiani valutano più positivamente l'apertura del sistema legale europeo all'innovazione (39%) rispetto a Germania (33%) e Francia (31%). L'85% ritiene che l'UE mantenga la leadership globale nella regolamentazione ESG.

- Priorità: AI e cybersecurity - Il 41% dei GC chiede interventi normativi urgenti sull'intelligenza artificiale, mentre il 38% punta sulla cybersecurity come area critica. Il 42% considera questi temi tra i principali rischi interni per i dipartimenti legali. In Italia, solo il 38% percepisce l'AI come una possibile "minaccia" operativa.





- Evoluzione del ruolo del General Counsel - Il 72% dei GC collabora regolarmente con il management nella valutazione dei rischi geopolitici, ampliando la propria funzione oltre il tradizionale ambito legale. Il 36% dei responsabili afferma che l'uso della tecnologia, inclusa l'AI, influisce significativamente sulla scelta degli advisor esterni; la percentuale sale al 40% in Italia. Il 39% predilige un modello ibrido di supporto legale, combinando presenza regionale e competenze specialistiche.

Guido Fauda, Partner di ADVANT Nctm e membro dello Steering Group di ADVANT per l'Italia, ha commentato: "L'UE ha fissato obiettivi chiari per stimolare la competitività e la prosperità futura semplificando la regolamentazione e allineando le politiche dell'Unione e nazionali, ma resta da vedere se queste azioni saranno effettivamente sufficienti e rapide. Esiste il rischio reale che volume e complessità della regolamentazione possano svantaggiare le imprese operanti in Europa rispetto a giurisdizioni con regole meno onerose. Al tempo stesso, l'UE resta una delle principali economie mondiali, con un sistema giuridico e regolamentare affidabile e prevedibile, e continua a rappresentare un contesto resiliente e attrattivo per investire e fare impresa anche in uno scenario globale in rapido cambiamento e segnato da incertezze geopolitiche ed economiche, come emerge chiaramente dalle valutazioni dei General Counsel chiamati a guidare i dipartimenti legali delle aziende coinvolte nella nostra ricerca. In particolare, inoltre, dal report emerge chiaramente che i General Counsel italiani continuano a credere nelle forti potenzialità dello sviluppo europeo dimostrandosi anche più aperti - rispetto ai colleghi intervistati- su alcune delle partite più decisive, come il ruolo dell'innovazione tecnologica. Stimoli estremamente importanti che sono già parte della nostra quotidianità e che, in ADVANT Nctm, stiamo traducendo in azioni concrete, per continuare a supportare i nostri clienti con una consulenza aderente alle loro reali necessità e capace di interiorizzare e tradurre in concretezza le continue evoluzioni del mercato".







"Inoltre, questa indagine - realizzata da ADVANT, la nostra associazione europea di studi legali - ha confermato, una volta di più, l'importanza di condividere spunti e riflessioni che possono contribuire a creare visione e approccio comune", ha aggiunto Fauda. "Da questo lavoro sono emerse delle evidenze estremamente importanti, sulla base delle quali potremo sviluppare percorsi condivisi in linea con le esigenze delle imprese, che avranno sempre più bisogno di una consulenza specializzata e su misura sugli aspetti più determinanti e strategici, come evidenziato dalla nostra survey".

