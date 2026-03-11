Manifattura: quasi 9 imprese su 10 integrano la sostenibilità nei propri modelli industriali
Sabato (MECSPE): l'efficienza produttiva è oggi il vero motore della crescita industriale, e va aumentata
MECSPE ha presentato i risultati dell'Osservatorio MECSPE, realizzato insieme a Nomisma, durante la 24ª edizione della fiera dedicata all'industria manifatturiera. L'indagine evidenzia che quasi il 90% delle aziende intervistate considera la sostenibilità parte integrante del proprio modello industriale, soprattutto nei settori della fonderia, della manifattura additiva e dell'alluminio.
Le imprese hanno tradotto l'interesse per la sostenibilità in azioni operative e nella gestione delle risorse. In particolare:
- Ottimizzazione dei processi produttivi (57%).
- Riduzione dei consumi energetici (44%).
- Diminuzione degli scarti e recupero dei materiali (37%).
- Investimento in macchinari più efficienti (34%).
- Digitalizzazione per monitorare e controllare i consumi (21%).
Gli stessi dati hanno permesso di individuare i trend principali del settore: automazione e robotica per l'efficienza produttiva (39%), processi a basso impatto ambientale (24%) e transizione energetica (23%). Questi temi guidano le scelte delle aziende verso una produzione più efficiente, innovativa e attenta all'energia e ai materiali.
"Oggi la priorità per molte imprese manifatturiere è aumentare l'efficienza produttiva: ottimizzare i processi, ridurre sprechi e scarti, contenere i consumi energetici e rendere la fabbrica più reattiva", ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. "È su queste leve che MECSPE Bologna concentra il proprio valore: portare soluzioni e tecnologie concrete, dall'automazione alla digitalizzazione, fino ai nuovi materiali e alle applicazioni additive, che aiutano le aziende a migliorare performance e competitività. In fiera imprese, filiera e centri di competenza si sono incontrate per condividere casi reali e trasformare l'innovazione in risultati misurabili, perché l'efficienza è oggi il vero motore della crescita industriale".
La fiera ha dedicato ampio spazio a sostenibilità e digitalizzazione tramite l'Arena MECSPE, luogo di dibattito su temi strategici per il futuro dell'industria. Tra le iniziative, Piazza TMP ha riunito operatori della plastica, masterbatch, additivi e riciclo, mentre il Villaggio AIDAM ha presentato le tecnologie dell'industria 5.0 di 25 aziende associate. L'Arena Additive Manufacturing ha completato l'offerta, concentrandosi interamente sulle tecnologie additive.
