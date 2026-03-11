Manifattura: quasi 9 imprese su 10 integrano la sostenibilità nei propri modelli industriali | BusinessCommunity.it
18/03/2026

Manifattura: quasi 9 imprese su 10 integrano la sostenibilità nei propri modelli industriali

Sabato (MECSPE): l'efficienza produttiva è oggi il vero motore della crescita industriale, e va aumentata

MECSPE ha presentato i risultati dell'Osservatorio MECSPE, realizzato insieme a Nomisma, durante la 24ª edizione della fiera dedicata all'industria manifatturiera. L'indagine evidenzia che quasi il 90% delle aziende intervistate considera la sostenibilità parte integrante del proprio modello industriale, soprattutto nei settori della fonderia, della manifattura additiva e dell'alluminio.
Le imprese hanno tradotto l'interesse per la sostenibilità in azioni operative e nella gestione delle risorse. In particolare:

- Ottimizzazione dei processi produttivi (57%).

- Riduzione dei consumi energetici (44%).
- Diminuzione degli scarti e recupero dei materiali (37%).
- Investimento in macchinari più efficienti (34%).
- Digitalizzazione per monitorare e controllare i consumi (21%).
Gli stessi dati hanno permesso di individuare i trend principali del settore: automazione e robotica per l'efficienza produttiva (39%), processi a basso impatto ambientale (24%) e transizione energetica (23%). Questi temi guidano le scelte delle aziende verso una produzione più efficiente, innovativa e attenta all'energia e ai materiali.
"Oggi la priorità per molte imprese manifatturiere è aumentare l'efficienza produttiva: ottimizzare i processi, ridurre sprechi e scarti, contenere i consumi energetici e rendere la fabbrica più reattiva", ha dichiarato Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE. "È su queste leve che MECSPE Bologna concentra il proprio valore: portare soluzioni e tecnologie concrete, dall'automazione alla digitalizzazione, fino ai nuovi materiali e alle applicazioni additive, che aiutano le aziende a migliorare performance e competitività. In fiera imprese, filiera e centri di competenza si sono incontrate per condividere casi reali e trasformare l'innovazione in risultati misurabili, perché l'efficienza è oggi il vero motore della crescita industriale".

La fiera ha dedicato ampio spazio a sostenibilità e digitalizzazione tramite l'Arena MECSPE, luogo di dibattito su temi strategici per il futuro dell'industria. Tra le iniziative, Piazza TMP ha riunito operatori della plastica, masterbatch, additivi e riciclo, mentre il Villaggio AIDAM ha presentato le tecnologie dell'industria 5.0 di 25 aziende associate. L'Arena Additive Manufacturing ha completato l'offerta, concentrandosi interamente sulle tecnologie additive.

Perché affidarsi all'AI indebolisce la capacità critica - Punto e a capo - @gigibeltrame

