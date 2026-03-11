Digital maturity delle PMI europee: interessi per AI, ostacoli di competenze e tempo | BusinessCommunity.it
Digital maturity delle PMI europee: interessi per AI, ostacoli di competenze e tempo

Corbetta (team.blue): alle Piccole e Medie Imprese non manca l'ambizione, ma piuttosto orientamento su come tradurla in azione

Il nuovo Digital Maturity Report di team.blue, basato su oltre 8.000 risposte da più di 30 paesi, indica che le piccole imprese europee sono desiderose di adottare soluzioni digitali e intelligenza artificiale, ma incontrano difficoltà operative e di orientamento. Il 74% delle aziende utilizza i social media per mantenere la visibilità e interagire con i clienti, mentre il 73% ricorre al cloud storage per archiviare e condividere dati quotidianamente. Oltre la metà delle imprese dichiara di usare piattaforme per la creazione di siti web e strumenti di collaborazione online, ma la dotazione digitale resta complessivamente semplice.

Le principali barriere all'adozione di nuove tecnologie sono la mancanza di criteri di scelta (30% degli intervistati), l'insufficienza di competenze o fiducia (26%) e la carenza di tempo e risorse (20%). Per quanto riguarda l'AI, quasi un'impresa su cinque la utilizza ampiamente e un terzo la sta sperimentando; tuttavia il 19% non sa quali strumenti adottare, il 17% manca di competenze e il 13% non dispone di tempo.
Un segmento di rispondenti, per il 59% con più di dieci anni di attività, mostra resistenza al cambiamento, suggerendo che le aziende più consolidate tendono a investire meno in innovazione digitale. La ricerca evidenzia inoltre una domanda prevalente di supporto pratico: il 26% richiede competenze specifiche, il 50% vorrebbe guide passo-passo, il 42% desidera orientamento sugli strumenti più idonei e il 38% considera utili formazione e workshop.

- 74% usa i social media per visibilità e contatti.
- 73% ricorre al cloud storage per archiviazione.
- Oltre il 50% utilizza piattaforme per siti web.
- Una percentuale simile adotta strumenti di collaborazione online.
- Quasi il 20% sperimenta o utilizza AI nelle attività quotidiane.
"La crescita della tecnologia, e in particolare dell'intelligenza artificiale, procede a un ritmo che molte piccole imprese faticano a seguire", afferma Claudio Corbetta, Group CEO di team.blue. "Dai dati emerge chiaramente che non manca l'ambizione, ma piuttosto orientamento su come tradurla in azione. Quando semplifichiamo il percorso e rendiamo gli strumenti accessibili, l'IA diventa un catalizzatore di creatività e crescita. L'opportunità è aiutare le piccole imprese non solo ad adottare l'IA, ma a plasmarne le potenzialità".


