Oracle estende la partnership con Red Bull Racing per la nuova era della F1 | BusinessCommunity.it
BusinessCommunity.it

11/03/2026

sport

Oracle estende la partnership con Red Bull Racing per la nuova era della F1

Mekies (Red Bull Racing): contiamo sulle inestimabili competenze di Oracle per aiutarci ad analizzare e ottimizzare un'infinità di variabili con maggiore precisione e velocità rispetto alla concorrenza

Oracle e Oracle Red Bull Racing hanno confermato oggi un rinnovo pluriennale della loro title partnership, ampliandola in vista del più profondo cambiamento regolamentare della storia della F1. La collaborazione tecnologica, già la più integrata in Formula 1, continuerà a fornire al team un vantaggio competitivo anche nelle condizioni più estreme.
Il nuovo accordo prevede un uso più intenso di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Oracle AI per supportare il debutto nel 2026 della power unit ibrida di RedBullFordPowertrains. Inoltre, la squadra adotterà la suite Oracle Fusion Cloud Applications nei settori Finance, Risorse Umane e Marketing, con l'obiettivo di aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare l'esperienza di dipendenti e fan.

Laurent Mekies, CEO e Team Principal Red Bull Racing, ha dichiarato: "Da quando Oracle è diventato title partner del Team nel 2022 abbiamo vinto tre mondiali piloti, due mondiali costruttori e battuto numerosi record. La nostra partnership con Oracle ha avuto un enorme successo e siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso insieme in questa nuova era per la F1. Contiamo sulle inestimabili competenze di Oracle per aiutarci ad analizzare e ottimizzare un'infinità di variabili con maggiore precisione e velocità rispetto alla concorrenza. Grazie a Oracle Cloud e Oracle AI possiamo adattarci rapidamente, prendere decisioni più intelligenti e mantenere il livello di prestazioni necessario a conquistare i titoli mondiali in palio. Siamo certi che questa partnership pluriennale ci regalerà nuovi successi".

Clay Magouyrk, CEO, Oracle, ha dichiarato: "Oracle Red Bull Racing si affida a Oracle Cloud e Oracle AI per raggiungere i massimi livelli di performance e risolvere alcune tra le sfide più complesse al mondo, in cui il fattore tempo è critico. Le stesse tecnologie che il Team utilizza per definire le strategie, perfezionare la power unit ibrida e portare le più recenti innovazioni dell'AI a bordo pista sono quelle che guidano la trasformazione di aziende e organizzazioni in ogni settore. Che si tratti di vincere in pista o nel business, Oracle Cloud e Oracle AI offrono la velocità e l'intelligenza necessarie per primeggiare".
Il regolamento 2026 ridefinirà il modo in cui le scuderie generano potenza, gestiscono l'energia e ottengono prestazioni. Oracle Red Bull Racing farà affidamento su OCI, Oracle Fusion Cloud Applications e Oracle AI per mantenere il vantaggio competitivo attraverso quattro iniziative chiave:

- Agente AI per la strategia: l'agente, basato sullo stack di intelligenza artificiale di Oracle, automatizzerà la raccolta dati, interpreterà input storici e in tempo reale e fornirà indicazioni strategiche agli ingegneri.


- Power unit ibrida di nuova generazione: la power unit progettata e testata su OCI utilizzerà High-Performance Computing e simulazioni su larga scala per essere pronta in soli quattro anni, sfidando costruttori con decenni di esperienza.
- Simulazioni di gara avanzate: OCI consentirà al Team di eseguire modelli più dettagliati, includendo consumo energetico, configurazioni aerodinamiche attive, finestre di deployment, interazioni pneumatici e migliaia di scenari possibili.
- Eccellenza operativa: con Oracle Fusion Cloud Applications integrate di AI, il Team ottimizzerà budget, buste paga, esperienza dei dipendenti e coinvolgimento dei fan, offrendo contenuti personalizzati e premi esclusivi.

La stagione 2026 di Formula 1 partirà a Melbourne il 5 marzo 2026.

Copertina BusinessCommunity.it
Sommario del magazine di questa settimana

Idee e Opinioni

FOBO: la nuova ansia che guida le imprese nella trasformazione digitale

CFO tra AI e resilienza: il nuovo ruolo del finance nell'incertezza globale

L'Intelligenza artificiale può spingere la crescita globale del 15% entro il 2035

Nucleare civile in espansione per alimentare l'AI: dati, leggi e prospettive

Gaia Morselli (Great Place To Work Italia): l'evoluzione del lavoro passa dalla felicità dei collaboratori

Fare Business

Mergers and Acquisitions globali: nel 2025 crescita record. Operazioni da 1 miliardo in aumento

Agricoltura 4.0 in Italia: torna a crescere il mercato, adozione stabile e sfide digitali

Nei prossimi 5 anni il mercato globale della logistica crescerà intorno al 51%

La crisi demografica nei reparti tecnici delle PMI italiane minaccia l'Industria 4.0

Marketing

Il mercato dell'attesa trasforma l'eCommerce e i comportamenti di acquisto

Frodi: le imprese italiane lottano contro una minaccia in crescita

Digital Business

Santander e Mastercard realizzano il primo pagamento AI in tempo reale

Coop Alleanza 3.0 completa la trasformazione digitale con SAP e Accenture

Finanza e investimenti

Mercato immobiliare residenziale italiano nel 2025: prezzi in rialzo

Previdenza complementare: il ruolo chiave delle imprese per le nuove generazioni

Prezzi del petrolio e del gas in rialzo: impatti per le compagnie integrate

Diversificazione: perchè oro, materie prime e cat bond cambiano il gioco

Sport Business

Oracle estende la partnership con Red Bull Racing per la nuova era della F1

Leisure

Avventura tra i vigneti toscani della Maremma - Vinitor Sapiens

Crescita e innovazione per il futuro - Libro ''Il futuro non aspetta''

L'AI sta diventando matura? - Punto e a capo - @gigibeltrame

BusinessCommunity.it - Supplemento a G.C. e t. - Reg. Trib. Milano n. 431 del 19/7/97
Dir. Responsabile Gigi Beltrame - Dir. Editoriale Claudio Gandolfo
Politica della Privacy e cookie

ARGOMENTI: marketing - retail - ecommerce - intelligenza artificiale - AI - IA - digital transformation - pmi - high yield - bitcoin - bond - startup - pagamenti - formazione - internazionalizzazione - hr - m&a - smartworking - security - immobiliare - obbligazioni - commodity - petrolio - brexit - manifatturiero - sport business - sponsor - lavoro - dipendenti - benefit - innovazione - b-corp - supply chain - export - - punto e a capo -

> Vai al sommario < - > Guarda tutti gli arretrati < - > Leggi le ultime news <