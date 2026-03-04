11/03/2026 sport

Oracle estende la partnership con Red Bull Racing per la nuova era della F1

Mekies (Red Bull Racing): contiamo sulle inestimabili competenze di Oracle per aiutarci ad analizzare e ottimizzare un'infinità di variabili con maggiore precisione e velocità rispetto alla concorrenza

Oracle e Oracle Red Bull Racing hanno confermato oggi un rinnovo pluriennale della loro title partnership, ampliandola in vista del più profondo cambiamento regolamentare della storia della F1. La collaborazione tecnologica, già la più integrata in Formula 1, continuerà a fornire al team un vantaggio competitivo anche nelle condizioni più estreme.

Il nuovo accordo prevede un uso più intenso di Oracle Cloud Infrastructure (OCI) e Oracle AI per supportare il debutto nel 2026 della power unit ibrida di RedBullFordPowertrains. Inoltre, la squadra adotterà la suite Oracle Fusion Cloud Applications nei settori Finance, Risorse Umane e Marketing, con l'obiettivo di aumentare la produttività, ridurre i costi e migliorare l'esperienza di dipendenti e fan.



Laurent Mekies, CEO e Team Principal Red Bull Racing, ha dichiarato: "Da quando Oracle è diventato title partner del Team nel 2022 abbiamo vinto tre mondiali piloti, due mondiali costruttori e battuto numerosi record. La nostra partnership con Oracle ha avuto un enorme successo e siamo entusiasti di proseguire il nostro percorso insieme in questa nuova era per la F1. Contiamo sulle inestimabili competenze di Oracle per aiutarci ad analizzare e ottimizzare un'infinità di variabili con maggiore precisione e velocità rispetto alla concorrenza. Grazie a Oracle Cloud e Oracle AI possiamo adattarci rapidamente, prendere decisioni più intelligenti e mantenere il livello di prestazioni necessario a conquistare i titoli mondiali in palio. Siamo certi che questa partnership pluriennale ci regalerà nuovi successi".





Clay Magouyrk, CEO, Oracle, ha dichiarato: "Oracle Red Bull Racing si affida a Oracle Cloud e Oracle AI per raggiungere i massimi livelli di performance e risolvere alcune tra le sfide più complesse al mondo, in cui il fattore tempo è critico. Le stesse tecnologie che il Team utilizza per definire le strategie, perfezionare la power unit ibrida e portare le più recenti innovazioni dell'AI a bordo pista sono quelle che guidano la trasformazione di aziende e organizzazioni in ogni settore. Che si tratti di vincere in pista o nel business, Oracle Cloud e Oracle AI offrono la velocità e l'intelligenza necessarie per primeggiare".

Il regolamento 2026 ridefinirà il modo in cui le scuderie generano potenza, gestiscono l'energia e ottengono prestazioni. Oracle Red Bull Racing farà affidamento su OCI, Oracle Fusion Cloud Applications e Oracle AI per mantenere il vantaggio competitivo attraverso quattro iniziative chiave:



- Agente AI per la strategia: l'agente, basato sullo stack di intelligenza artificiale di Oracle, automatizzerà la raccolta dati, interpreterà input storici e in tempo reale e fornirà indicazioni strategiche agli ingegneri.







- Power unit ibrida di nuova generazione: la power unit progettata e testata su OCI utilizzerà High-Performance Computing e simulazioni su larga scala per essere pronta in soli quattro anni, sfidando costruttori con decenni di esperienza.

- Simulazioni di gara avanzate: OCI consentirà al Team di eseguire modelli più dettagliati, includendo consumo energetico, configurazioni aerodinamiche attive, finestre di deployment, interazioni pneumatici e migliaia di scenari possibili.

- Eccellenza operativa: con Oracle Fusion Cloud Applications integrate di AI, il Team ottimizzerà budget, buste paga, esperienza dei dipendenti e coinvolgimento dei fan, offrendo contenuti personalizzati e premi esclusivi.

La stagione 2026 di Formula 1 partirà a Melbourne il 5 marzo 2026.

