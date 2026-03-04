11/03/2026 idee

Nucleare civile in espansione per alimentare l'AI: dati, leggi e prospettive

Bienvenu (La Financière de l'Échiquier): il mercato nucleare sale del 123% su base annua. Chi fornisce l'energia occupa una posizione strutturalmente vincente

MVNUCL, l'indice dei titoli legati al nucleare, registra un rialzo del 123% in dollari su base annua e il doppio su tre anni. Alexis Bienvenu, Fund Manager di La Financière de l'Échiquier, attribuisce questa crescita alla crescente fame di energia generata dall'AI, che assorbe gigawattora a ritmo sostenuto: "L'energia nucleare civile è carbon free, controllabile, prevedibile e non soggetta alle incognite geopolitiche dei Paesi produttori di petrolio".

Le previsioni indicano che le capacità nucleari mondiali triplicheranno entro il 2050, grazie all'impegno di circa trenta Stati nel 2023. Tuttavia, il settore deve superare ostacoli significativi: tempi di costruzione misurati in decenni, investimenti ingenti, rischi industriali e normativi, carenza di personale qualificato e sensibilità dell'opinione pubblica. Dopo l'avvio, le centrali affrontano il rischio di incidenti, minacce informatiche, costi di smantellamento e il problema ancora irrisolto dello smaltimento definitivo delle scorie radioattive.



Negli Stati Uniti, la legge ADVANCE (Accelerating Deployment of Versatile, Advanced Nuclear for Clean Energy) approvata nel luglio 2024 incentiva i SMR (Small Modular Reactors), unità più rapide da costruire e adatte alle esigenze dei giganti dell'AI. In Europa, il nucleare è stato inserito nella tassonomia verde nel 2022; Berlino ha smesso di opporsi a livello comunitario in cambio di concessioni sul consumo di gas naturale.

In Asia, l'India ha aperto il settore nucleare a investimenti privati, anche esteri, con una legge del 2025. La Cina ha introdotto una normativa che garantisce investimenti massicci per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2060 e alimentare i propri data center. In Corea del Sud e Giappone si osservano iniziative analoghe, nonostante il ricordo di Fukushima in quest'ultimo paese.





Il settore privato segue la stessa tendenza. Microsoft ha stipulato un accordo per riattivare la storica centrale di Three Mile Island, chiusa nel 2019. Meta ha avviato un progetto quinquennale su un sito in dismissione, mentre Google, Oracle e OpenAI puntano sui SMR per soddisfare la domanda energetica dei loro data center. "Questo entusiasmo non soffoca le energie rinnovabili, ma crea una competizione dove il nucleare civile può emergere come vincitore", afferma Bienvenu.

Il mercato reagisce con entusiasmo: secondo Bloomberg, l'indice MVNUCL è valutato a più di 50 volte gli utili attesi per il 2026 e 127 volte quelli attuali. Il risultato dipenderà dal futuro della domanda di AI: "Se perdurerà questa sete di energia elettrica, il nucleare civile sarà il grande vincitore di questa folle corsa. Perché in una competizione non tutti possono vincere, ma chi fornisce l'energia occupa una posizione strutturalmente vincente, conclude Bienvenu.





