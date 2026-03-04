11/03/2026 idee

CFO tra AI e resilienza: il nuovo ruolo del finance nell'incertezza globale

Brida (SAP): il direttore finanziario guida la trasformazione digitale e la gestione del rischio

Nel panorama economico attuale, segnato da tensioni geopolitiche e da una rapida diffusione dell'AI, la figura del CFO assume un peso strategico senza precedenti. Il rapporto Beyond the balance sheet: The new CFO mandate di Economist Impact, promosso da SAP e basato su 480 interviste a CFO di diversi settori, descrive una metamorfosi: i tradizionali custodi dei bilanci diventano architetti di resilienza, innovazione digitale e valore a lungo termine.

Il documento evidenzia un ampliamento delle responsabilità: quasi il 90% dei CFO intervistati segnala un coinvolgimento più intenso nella trasformazione digitale e nella gestione del risk rispetto a tre anni fa; due terzi partecipano attivamente a iniziative di sostenibilità ed ESG. "I CFO sono sempre più protagonisti di decisioni che influenzano clienti, prodotti e talenti. Devono anticipare scenari, mitigare rischi, garantire rispetto della compliance e al tempo stesso preservare la redditività", afferma Paolo Brida, Head of Spend Management, SAP Italia.



Le pressioni macroeconomiche, geopolitiche e tecnologiche spingono i CFO a intervenire più da vicino nel processo decisionale operativo. Oggi il leader finanziario deve "indossare più ruoli", acquisendo una conoscenza approfondita dei processi aziendali per condurre la trasformazione. L'allineamento delle nuove priorità con le competenze richieste rappresenta la sfida più immediata.

La gestione dell'incertezza richiede strumenti avanzati. Oltre l'80% dei CFO ha dichiarato di essere maggiormente coinvolto nella gestione dei risk e nella compliance. L'imprevedibilità di inflazione, regole commerciali e tassi d'interesse variabili rende più complessa l'allocazione del capitale; solo il 37% si sente pienamente fiducioso nel raggiungere gli obiettivi di liquidità, contro il 90% che è ottimista sui target di fatturato. La pianificazione basata su AI agentica permette simulazioni rapide, mentre i dati operativi in tempo reale fungono da indicatori predittivi di rischio.





"Il mandato è chiaro: costruire organizzazioni in grado di assorbire gli shock, reagire tempestivamente e mantenere la direzione strategica anche nell'instabilità", continua Brida.

L'AI è al centro della trasformazione digitale: quasi nove su dieci CFO riportano un coinvolgimento crescente. L'AI generativa può analizzare normative complesse, monitorare aggiornamenti regolatori e automatizzare processi interni, ma l'adozione è frenata da tre ostacoli principali. Il talento è la difficoltà più citata, con oltre il 60% dei CFO che indica la necessità di aggiornare le competenze e reclutare esperti digitali; la frammentazione dei sistemi e la carenza di dati di qualità in tempo reale completano il quadro. "I CFO stanno rafforzando sia le competenze del team che la qualità dei dati, riconoscendo che l'AI può scalare solo se supportata da competenze adeguate e dati affidabili", commenta Brida.







Il ritorno sull'investimento dell'AI rappresenta un paradosso: le aspettative di risultati immediati contrastano con i benefici più significativi, che emergono nel medio periodo. I leader più visionari definiscono KPI concreti, concentrandosi su casi d'uso che generano valore tangibile e coordinano le iniziative a livello aziendale per massimizzare l'impatto.

Nel contesto operativo, l'AI sta ridisegnando i ruoli del finance. Sebbene alcuni temano la sostituzione di attività ripetitive, sette su dieci CFO vedono l'intelligenza artificiale come un potenziamento delle capacità umane. "Questo stimola una revisione dei ruoli, dei percorsi di carriera e delle competenze richieste. I CFO più lungimiranti investono in capacità digitali e analitiche, promuovono team ibridi che combinano giudizio umano e insight basati sull'AI e rafforzano la leadership attraverso nuove competenze", conclude Brida.

Nel complesso, il cambiamento indica una transizione della finance da funzione di rendicontazione storica a motore di insight predittivi e supporto decisionale in tempo reale. I CFO che coniugano efficienza operativa con investimenti a lungo termine in dati, competenze e modelli di lavoro innovativi potranno trasformare l'AI in un vantaggio competitivo sostenibile.

Le soluzioni di gestione finanziaria di SAP favoriscono questa evoluzione, integrando dati, processi e insight su un'unica piattaforma. In un ambiente dove le aspettative sulla funzione finance continuano a crescere, dotare i CFO di visibilità, controllo e capacità predittive è fondamentale per guidare le organizzazioni con fiducia attraverso l'incertezza.