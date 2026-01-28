04/02/2026 economia

Real estate 2026: crescita delle compravendite e dei canoni di locazione

Megliola (Tecnocasa): il mercato immobiliare resta solido, con più di 770 mila transazioni e affitti in rialzo

Fabiana Megliola, responsabile dell'Ufficio Studi di Gruppo Tecnocasa, indica che il settore abitativo italiano non mostra segni di recessione. Le stime per il 2026 prevedono tra 780.000 e 790.000 compravendite, leggermente superiori al 2025. Il credito continua a sostenere la domanda, soprattutto per l'abitazione principale.

Per i prezzi, l'analisi dell'Ufficio Studi Tecnocasa anticipa un modesto incremento nel 2026, in linea con il trend del 2025. La pressione al rialzo deriva da una scarsa offerta di immobili. Le case che richiedono ristrutturazioni profonde potrebbero subire deprezzamenti, mentre gli edifici nuovi, efficienti e ben mantenuti mantengono o aumentano il valore. Anche le zone oggetto di progetti di riqualificazione e con migliori collegamenti stradali e ferroviari mostrano segnali di recupero.



Nei comuni dell'hinterland delle grandi città, la presenza di buoni trasporti favorisce scambi immobiliari più dinamici. Queste aree attraggono acquirenti alla ricerca di soluzioni più economiche e confortevoli, contribuendo a un rialzo dei valori locali.

L'investimento immobiliare rimane appetibile sia per la locazione breve che per la locazione a lungo termine, con quest'ultima in crescita. Le località turistiche mantengono un interesse stabile da parte di acquirenti stranieri, consolidando la domanda di seconde case e case vacanza.

I canoni di locazione dovrebbero crescere tra +4% e +6% nelle grandi città nel 2026. "La domanda rimane forte, mentre l'offerta è limitata, soprattutto in zone ad alta presenza turistica", sottolinea Megliola. L'aumento dipenderà anche dalla risposta dei proprietari a eventuali nuove norme comunali sugli affitti brevi, che potrebbero ampliare l'offerta di immobili transitori. In città con valori abitativi già elevati, la crescita potrebbe attenuarsi, ma la qualità dell'offerta garantirà canoni sostenibili.





Le principali incognite rimangono legate alla situazione geopolitica e all'andamento dell'economia globale, fattori capaci di influenzare la fiducia dei potenziali acquirenti.

In sintesi:



- Previsione di 780-790.000 compravendite nel 2026.

- Leggero rialzo dei prezzi, alimentato da offerta limitata.

- Valorizzazione delle aree periferiche con buoni collegamenti.

- Crescita dell'interesse per investimenti in locazione breve e lunga durata.

- Aumento previsto dei canoni di locazione tra +4% e +6% nelle grandi città.

