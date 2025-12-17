24/12/2025 sport

Alla scoperta delle città USA che ospiteranno la FIFA World Cup 2026

Dixon (Brand USA): lanciato il portale "America the Beautiful Game" per guidare i fan attraverso gli Stati Uniti e le tantissime attrazioni

Brand USA ha lanciato un nuovo strumento digitale in vista del ritorno della FIFA World Cup negli Stati Uniti nel 2026. La piattaforma, denominata America the Beautiful Game, mira a facilitare l'esplorazione del Paese per i tifosi prima, durante e dopo il torneo. Già disponibile sul sito AmericaTheBeautiful.com/it/Football, il portale funge da risorsa essenziale per la pianificazione dei viaggi.

La risorsa clou della piattaforma è rappresentata dagli itinerari on the road generati dall'AI (Intelligenza Artificiale). Questi percorsi collegano le 11 città ospitanti con destinazioni ed esperienze nelle vicinanze, offrendo ai viaggiatori una guida dinamica. Il sito include inoltre suggerimenti su attrazioni, specialità gastronomiche locali e attività da non perdere.



L'iniziativa si inserisce nel contesto di America 250, un progetto che celebra l'anniversario degli Stati Uniti attraverso contenuti tematici. Per questa edizione, dedicata al "Beautiful Game", sono state selezionate 50 esperienze specifiche da vivere nelle città del torneo e nelle aree circostanti. Fred Dixon, presidente e CEO di Brand USA, ha sottolineato l'opportunità che il mondiale rappresenta per il turismo. «Gli Stati Uniti offrono esperienze uniche per i tifosi, dentro e fuori dallo stadio», ha affermato Dixon, incoraggiando i fan a sfruttare il torneo come un'occasione per vivere una vacanza indimenticabile, arrivando in anticipo per scoprire le destinazioni iconiche del Paese. Ogni città e regione ospitante offrirà un mix distintivo di storia, cultura e atmosfere sportive, dai leggendari impianti alle passeggiate sul lungomare. Le sedi definitive dei centri di allenamento delle squadre partecipanti saranno comunicate più avanti.





Atlanta, Georgia



La città ospiterà otto partite, inclusa una semifinale. I punti di interesse principali sono:



- Un tour a piedi di 90 minuti all'interno del Mercedes-Benz Stadium che consente ai fan di accedere agli spogliatoi e alla vista panoramica dello skyline di Atlanta dalla "Window to the City". - Assaporare le lemon pepper chicken wings sulla terrazza del Brewhouse Café, bar calcistico e Pub Partner ufficiale degli Atlanta United. - Esplorare il World of Coca-Cola, con installazioni interattive e la possibilità di degustare oltre 100 bevande provenienti da tutto il mondo, incluse alcune esclusive.



- Partecipare a partite amatoriali in uno dei cinque campi costruiti lungo le stazioni MARTA grazie a StationSoccer, creando la prima "football transit league" al mondo. - Visitare il Georgia Aquarium, il più grande del Nord America, che permette di scoprire oltre 500 specie marine in un acquario con oltre 41 milioni di litri d'acqua.



Boston, Massachusetts



Sono previste sette partite, tra cui uno dei quarti di finale.

- Il Museum of Sports, situato all'interno del TD Garden, dove si possono esplorare oltre 800 metri di esposizioni che celebrano la storia sportiva di Boston.



- The Banshee, storico pub irlandese a Dorchester, punto di ritrovo preferito degli American Outlaws, sostenitori della nazionale statunitense. - Una passeggiata al Boston Common, il più antico parco pubblico americano, dove già nel 1862 si praticavano le prime forme di football. - Seguire la stagione inaugurale del Boston Legacy nella National Women's Soccer League (NWSL) prima e dopo il torneo.



Dallas, Texas



Con nove partite previste, inclusa una semifinale, Dallas è la città che ne ospiterà il maggior numero.

- La Reunion Tower, alta 143 metri e soprannominata affettuosamente "The Ball", offre una vista a 360 gradi che nelle giornate limpide permette di avvistare lo stadio da oltre 29 chilometri.

- Pranzare con vista sulla città presso il Crown Block, una steakhouse raffinata consigliata dalla guida Michelin, situata al 17º piano della torre. - Il Pecan Lodge, nel vivace quartiere di Deep Ellum, serve il celebre barbecue texano, con specialità come il brisket e il pollo fritto alla maniera del Sud. - Il Dallas Arts District, il più grande distretto artistico del paese, ospiterà nuovi murales realizzati appositamente per il torneo. - Ammirare le oltre 300 opere d'arte esposte nel vasto AT&T Stadium, casa dei Dallas Cowboys e la più grande struttura a cupola del mondo.

Houston, Texas



Houston ospiterà sette partite, tra cui due a eliminazione diretta.

- Passeggiare sul Main Street Promenade, un percorso pedonale lungo sette isolati realizzato nel centro di Houston in vista del torneo. - Ammirare l'Art of Soccer Exhibit, dove sono esposti palloni da calcio in fibra di vetro decorati da artisti locali. - Il Social Beer Garden, eletto miglior bar del 2025 dal Houston Chronicle, che trasmette le partite in inglese e spagnolo. - Assaggiare la reinterpretazione locale dei piatti etnici, come i dolci cechi kolache ripieni di salsiccia texana jalapeño alla Kolache Factory, o il Viet-cajun crawfish.

Kansas City, Missouri



La città ospiterà sei partite, incluso uno dei quarti di finale.

- Il Museum of Barbecue, aperto da pochi mesi, è il primo museo al mondo dedicato a questa tradizione culinaria, con esposizioni interattive come la "piscina di fagioli al forno". - Assistere alle partite del KC Current della National Women's Soccer League presso il CPKC Stadium, il primo stadio al mondo costruito per una squadra femminile professionistica. - Visitare Pitchside Coffee, gestito da atlete del KC Current, che apre in città nei giorni senza partita.

- Guardare le partite al The Dub, il primo bar della città interamente dedicato agli sport femminili. - Utilizzare il celebre e gratuito Kansas City Streetcar per spostarsi tra i punti di interesse, come River Market e Power and Light District.



Los Angeles, California



Sono in programma otto partite, inclusa la partita inaugurale.

- Un tour a piedi di 75 minuti offre la possibilità di esplorare il tunnel degli atleti, le suite e la piattaforma panoramica del Los Angeles Memorial Coliseum. - Esplorare il moderno SoFi Stadium per ammirare le sue meraviglie architettoniche, come il doppio schermo video 4K, e camminare sul campo in AstroTurf ibrido installato per il torneo.

- La vasta offerta di bar calcistici include La Chuperia (nota per le leghe messicane), Britannia Pub (per la Premier League inglese) e l'Absolution Brewing Company per le birre artigianali. - Seguire il Taste of the World Cup tour, un elenco di ristoranti selezionati da Discover Los Angeles che propongono le cucine tradizionali dei 48 Paesi partecipanti.



Miami, Florida



La città ospiterà sette partite, inclusi quarti di finale e la finale per il terzo posto.

- Ammirare i coloratissimi Wynwood Walls che espongono diversi murales dedicati alla leggenda del calcio Lionel Messi.

- Visitare la mostra Get in the Game presso il rinomato Pérez Art Museum Miami (PAMM), che espone opere a tema atletico di oltre 100 artisti. - Il Grails sports bar trasmette le partite su 70 schermi e serve cocktail in calici a forma di scarpa da ginnastica, ideali come souvenir. - Il Miami Freedom Park, costruito su un ex campo da golf, includerà un parco pubblico di 23 ettari, hotel e ristoranti, con una prima apertura parziale prevista per il 2026.



New York / New Jersey



Sono in programma otto partite, inclusa la finale.

- Il Fan Village al Rockefeller Center trasmetterà tutte le partite, trasformando la famosa pista di pattinaggio in un campo da calcio e ospitando eventi culturali.

- Oltre confine, il Liberty State Park nel New Jersey ospiterà il Fan Festival di 39 giorni, con vista sulla Statua della Libertà. - Partecipare a un tour di due ore del MetLife Stadium per visitare il luogo che ospiterà la finale del torneo. - Visitare il Football Factory at Legends vicino ai principali snodi di trasporto, dove vengono trasmesse oltre 100 partite a settimana. - I fan di diverse nazionali si riuniscono in locali specifici, come il Boca Juniors Restaurant per i sostenitori dell'Argentina o Ribalta per il calcio italiano.



Philadelphia, Pennsylvania



La città ospiterà sei partite, tra cui una degli ottavi di finale.

- Partecipare a un tour guidato o autoguidato del Lincoln Financial Field, con accesso al campo, agli spogliatoi e alla sala interviste. - Provare la cucina stellata Michelin di ristoranti come Her Place Supper Club (menù stagionale multi-portata) e Friday Saturday Sunday (menù degustazione di otto portate). - Sostenere le atlete al Marsha's, il primo bar sportivo femminile di Philadelphia di proprietà queer. - Assaporare il celebre Philly cheesesteak al Pat's King of Steaks, considerato l'inventore del panino negli anni Trenta, che affetta la costata invece di tritarla.

San Francisco Bay Area, California



Sono previste sei partite, inclusa una dei sedicesimi di finale.

- Ammirare il Big Art Loop, un progetto che porterà fino a 100 sculture temporanee su larga scala lungo un percorso pedonale di 55 chilometri. - Sfida tra gruppi presso il Great Big Game Show, dove i partecipanti competono in mini-giochi personalizzati. - Visitare il Google Visitor Experience, che ospita eventi comunitari variabili, incluse feste per la National Women's Soccer League Championship. - Per chi cerca bar calcistici di nicchia, Hi Tops è l'unico bar sportivo gay del quartiere Castro, mentre Rikki's è l'unico bar sportivo dedicato alle donne.

- Seguire il San Francisco Martini Trail, un percorso curato tra 23 bar specializzati in martini nei quartieri iconici.



Seattle, Washington



La città ospiterà sei partite, incluse due a eliminazione diretta.

- Ammirare la spettacolare scultura di 30 metri e le opere in vetro soffiato di Dale Chihuly presso il Chihuly Garden and Glass Center, a pochi passi dalla Space Needle. - Le nuove realtà Pitch the Baby, primo bar sportivo femminile della città, e Santo Coffee Co, fondato dall'ex giocatore dei Sounders Fredy Montero.

- Esplorare l'Unity Loop, un percorso pedonale di 6,8 chilometri in fase di sviluppo che collegherà Lumen Field a Seattle Center. - Visitare il Pike Place Market, dove si possono acquistare oggetti di artigianato locale e ammirare i celebri lanciatori di pesce. - Salire sulla Space Needle per una vista a 360 gradi sulla città, sulla baia e sulle montagne circostanti.



Per maggiori informazioni visitare il sito https://americathebeautiful.com/it/ e https://americathebeautiful.com/it/world-soccer-cities-go-explore/



