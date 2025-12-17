24/12/2025 idee

Industria Felix: in Lombardia le 16 imprese più competitive d'Italia

Milano ha ospitato l'evento che ha premiato 124 aziende per la loro solidità finanziaria, evidenziando la crescita del Sud

Sono 124 le imprese italiane riconosciute come le più competitive a livello nazionale, selezionate in base a un rigoroso algoritmo finanziario. L'analisi si basa sul Cerved Group Score, un sistema che valuta parametri vincolanti di bilancio per definire l'affidabilità e la solidità delle aziende. Le eccellenze sono state celebrate a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, in occasione del 67° evento Industria Felix, sesta edizione nazionale de L'Italia che compete.

I risultati dell'inchiesta giornalistica, condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, hanno messo in luce una dinamica geografica interessante. Sebbene il Nord Italia, e in particolare la provincia di Milano, si confermi il principale motore economico del Paese, il Sud ha mostrato una crescita significativa nel numero di aziende premiate. La regione con il maggior numero di riconoscimenti è infatti risultata essere la Campania, mentre la provincia che ha portato più imprese sul palco è stata Milano.



La Lombardia si è distinta con 16 imprese competitive, ma è stata superata dalla Campania, che ha ottenuto 25 riconoscimenti. La provincia di Milano, da sola, ha contribuito con 12 aziende premiate. I dati confermano che il tessuto imprenditoriale italiano mantiene un alto livello di performance finanziaria, distribuita seppur in modo disomogeneo su tutto il territorio nazionale.

Qui di seguito l'elenco delle 124 imprese premiate distinte per regioni. ABRUZZO (4). Chieti (1): F.lli De Cecco Di Filippo - Fara San Martino - S.p.a.. L'Aquila (1): Pavind S.r.l.. Pescara (1): Nrg Med S.r.l.. Teramo (1): T.M.L. S.r.l..





BASILICATA (1). Matera (1): Bng S.p.a.. CALABRIA (3). Catanzaro (1): Camas Energy S.r.l.. Cosenza (1): Iaquinta S.r.l. - Costruzioni & Ambiente. Reggio Calabria (1): Biemme Finestre S.r.l.. CAMPANIA (25). Avellino (2): Acca Software S.p.a., Villa Dei Pini S.p.a. - Casa Di Cura Privata. Caserta (3): Athena S.p.a., Progest S.p.a., Sorting Recycling Industries S.r.l.. Napoli (10): Aloha Eventi S.r.l., Bellevue S.p.a., Community Cooking Leader S.r.l., D & D Italia S.p.a. Sb, Dielle S.r.l., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Russo Hotels S.r.l., Smarig S.r.l., Stanartis S.r.l., Unobravo S.r.l. Sb. Salerno (10): Avino S.r.l., Bagni D'Arienzo S.r.l., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.r.l., Extremebit S.r.l., F.lli Pierro S.r.l., San Giorgio S.p.a., Santa Caterina S.p.a., Trans Isole S.r.l., Trans Italia S.p.a., Villa Cimbrone S.r.l..



EMILIA ROMAGNA (3). Forlì Cesena (1): I.V.A.S. Industria Vernici S.p.a.. Parma (1): Oppimitti Costruzioni S.r.l.. Rimini (1): Santa Monica S.p.a.. FRIULI VENEZIA GIULIA (2). Pordenone (2): Ambiente Servizi S.p.A., Gestione Servizi Mobilità S.p.a.. LAZIO (9). Frosinone (2): Alpine S.r.l., Intermodaltrasporti S.r.l.. Latina (1): Bsp Pharmaceuticals S.p.a.. Roma (6): Business Changers S.r.l., G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Reti Televisive Italiane S.p.a., Ticketstation S.r.l., Villa Margherita S.p.a. Casa Di Cura Privata. LIGURIA (2). La Spezia (1): Campo Del Vescovo Consorzio Di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale a r.l.. GENOVA (1): Liguria Digitale S.p.a..

LOMBARDIA (16). Bergamo (2): Catellani & Smith S.r.l., Sandrini Metalli S.p.a.. Brescia (1): Greenva S.r.l.. Milano (12): Enegreen S.p.a., Farmila - Thea Farmaceutici S.p.a., Fracht Italia S.r.l., Greengen Group S.r.l., Inter - Studioviaggi S.p.a., K Project S.r.l., Metro 5 S.p.a., Nuovenergie S.p.a., Pellegrini S.p.a., Riso Scotti S.p.a., Thea Farma S.p.a., Ubv Group S.p.a.. Monza e Brianza (1): CMO S.p.a.. MARCHE (1). Fermo (1): Tennacola S.p.a.. PIEMONTE (10). Alessandria (3): Grissitalia S.r.l., Metlac S.p.a., Ppg Industries Italia S.r.l.. Cuneo (2): A.C.D.A. S.p.a., Eviso S.p.a.. Novara (1): Procos S.p.a.. Torino (2): Società Canavesana Servizi S.p.a., Tugnolo A. & C. S.r.l.. Vercelli (2): Nova Aeg S.p.a., Versoprobo Società Cooperativa Sociale.

PUGLIA (17). Bari (6): Acquedotto Pugliese S.p.a., As Labruna S.r.l., Icam S.p.a., Nuova Fiera Del Levante S.r.l., Sicurezza Trasporti Autolinee - Sita Sud S.r.l., Vet S.r.l.. Brindisi (2): Chemgas S.r.l., Leo 3000 S.p.a.. Foggia (1): Ad International Assistance S.r.l.. Lecce (4): Deghi S.p.a., Galileopro S.p.a., Lasim S.p.a., Leo Shoes S.r.l.. Taranto (4): Nuova Luce Società Cooperativa Sociale a r.l., Produttori Vini Manduria Soc. Coop. Agricola, Vis S.p.a., Zanzar S.p.a.. SARDEGNA (1). Sassari (1): Azienda Trasporti Pubblici S.p.a.. SICILIA (6). Catania (1): Anastasi S.r.l.. Enna (1): Fratelli Arena S.r.l.. Messina (1): Nettuno Multiservizi Società Cooperativa. Palermo (2): Grimaldi Euromed S.p.a., Tecnimpianti S.p.a.. Ragusa (1): Infisud S.r.l..

TOSCANA (9). Arezzo (2): Nuove Acque S.p.a., Safimet S.p.a. Sb. Firenze (4): Auditore S.r.l., E&A Factory S.r.l., Pellemoda S.r.l. Sb, Terranova S.r.l.. Grosseto (1): Sistema S.r.l.. Prato (1): Ro.Ial. S.r.l.. Siena (1): Si.Ge.Ri.Co. S.p.a. Siena Gestione Risorse Comunali. TRENTINO ALTO ADIGE (4). Bolzano (3): Infranet S.p.a., Rsg Group Italia S.r.l., Wolf System S.r.l.. Trento (1): Mdm S.r.l.. UMBRIA (2). Perugia (1): Logicompany 3 S.r.l.. Terni (1): Umbria Energy S.p.a.. VENETO (9). Padova (1): Clinica Veterinaria Privata S. Marco S.r.l.. Treviso (2): Hausbrandt Trieste 1892 S.p.a., Noir Srl. Venezia (2): Aurore Development S.p.a., Società Socioculturale Cooperativa Sociale. Verona (2): Anodall Extrusion S.p.a., Pakelo Motor Oil S.p.a.. Vicenza (2): Serenissima Ristorazione S.p.a.; Soraris S.p.a..

Durante la cerimonia sono stati inoltre resi omaggi a due figure chiave del panorama industriale italiano, Giorgio Armani ed Ernesto Pellegrini, scomparsi nell'anno in corso. Una Menzione di Merito speciale è stata consegnata alla figlia di quest'ultimo, Valentina Pellegrini, attuale presidente e amministratore delegato della Pellegrini S.p.a. , azienda che peraltro figurava tra le premiate di questa edizione.

L'evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine e A.C. Industria Felix, in partnership con Cerved, Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking ed ELITE (Gruppo Euronext). Data la grande affluenza, la manifestazione è stata articolata in due sessioni distinte per garantire la partecipazione di tutti gli imprenditori e manager delle 124 aziende selezionate. Il comitato scientifico di Industria Felix ha contribuito all'organizzazione, con la presenza di accademici e professionisti del settore.