24/12/2025 digital

Gruppo Dolomiti Energia e Microsoft: accordo triennale per l'AI generativa

Fistolera (Gruppo Dolomiti Energia): la roadmap si focalizza sul potenziamento della produttività e sulla personalizzazione della customer experience

Gruppo Dolomiti Energia e Microsoft Italia annunciano un nuovo accordo di collaborazione triennale focalizzato sull'adozione estensiva dell'AI generativa e agentica, in linea con le priorità del piano industriale del Gruppo energy, che vede Digitalizzazione e Sostenibilità al centro del suo percorso di crescita. La nuova intesa si fonda proprio su una visione comune orientata a innovazione e sostenibilità e capitalizza la consolidata collaborazione tra i due player, che da anni cooperano sul fronte Cloud, Gestione dei Dati e Cybersecurity con l'obiettivo di accelerare la trasformazione digitale del Gruppo Dolomiti Energia e di contribuire all'evoluzione dell'intero comparto Energy & Utility.



Nell'ambito del nuovo accordo il Gruppo Dolomiti Energia potrà beneficiare ancora una volta delle risorse e delle competenze di Microsoft, non solo ai fini di un cambiamento tecnologico al passo con i tempi, ma anche a supporto di un più profondo cambiamento culturale e operativo a prova di futuro. Nell'era dell'AI generativa e agentica le due aziende puntano a:



sviluppare insieme progetti ad alto impatto in ambiti strategici come il supporto ai dipendenti, le operation, il customer service, la sostenibilità e la sicurezza, facendo leva su tutta la tecnologia AI di Microsoft per automatizzare i processi e creare agenti ad hoc - spaziando quindi dall'assistente conversazionale Microsoft 365 Copilot e dagli agenti ready-to-use integrati, ai modelli di Azure Open AI Service, alle piattaforme per la creazione di agenti personalizzati Copilot Studio ed Azure AI Foundry;



condividere know-how reciproco, che sarà strategico per la realizzazione di applicazioni verticali di valore per il Gruppo Dolomiti Energia e con impatto sull'intera filiera Energy, beneficiando anche dell'accesso a programmi di accelerazione esclusivi come Microsoft AI L.A.B. per sperimentare sul campo i prototipi in un ambiente sicuro e per agevolarne l'adozione.





La collaborazione tra le due aziende si concentra anche su formazione e sviluppo delle competenze. Proprio in una logica di cambiamento culturale e operativo trasversale al gruppo, i dipendenti saranno coinvolti in percorsi formativi personalizzati e potranno anche beneficiare delle iniziative di skilling e del supporto degli specialisti Microsoft per acquisire expertise e certificazioni utili a trarre il meglio dall'AI come leva per amplificare produttività, creatività e ingegno.

"L'intesa con Microsoft Italia rappresenta un passo fondamentale nel nostro piano di evoluzione", ha dichiarato Stefano Granella, CEO e General Manager del Gruppo Dolomiti Energia. "Questa collaborazione ci permette di realizzare un futuro in cui l'innovazione tecnologica migliora concretamente la vita delle persone. L'intelligenza artificiale utilizzata con una visione e principi etici chiari, rafforza la competitività della nostra organizzazione, migliora l'efficacia dei servizi ai clienti e crea nuove opportunità per dipendenti e stakeholder".



"Siamo orgogliosi di consolidare la nostra collaborazione con il Gruppo Dolomiti Energia, un partner che condivide la nostra visione sull'importanza strategica dell'innovazione responsabile", ha affermato Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia. "La nostra missione è fornire non solo la tecnologia più avanzata, ma anche le competenze e gli strumenti per governarla al meglio. Metteremo a disposizione i nostri programmi e i nostri specialisti per supportare il Gruppo Dolomiti Energia nello sviluppo di soluzioni di AI generativa e agentica efficaci, sicure e sostenibili e per accompagnare il Gruppo nel proprio percorso di crescita su scala nazionale. Questa alleanza è la prova di come un approccio strategico all'AI possa generare un impatto positivo e duraturo per le aziende, le persone e l'ambiente. L'impegno congiunto di Microsoft e Gruppo Dolomiti Energia mira a definire un nuovo standard in un settore chiave per la competitività del Paese, dove l'intelligenza artificiale può alimentare un modello di business più efficiente, sostenibile e d'impatto per tutti gli ambiti della nostra esistenza".



Nell'arco del prossimo triennio, la roadmap di collaborazione tra i due player si svilupperà su diversi focus sotto la guida di Edoardo Fistolera, Responsabile ICT & Digital del Gruppo Dolomiti Energia:



Potenziare la produttiva, attraverso l'utilizzo sempre più estensivo di Microsoft 365 Copilot e dei suoi agenti per ottimizzare le attività ripetitive e liberare tempo per attività a maggior valore. Le prime applicazioni di Copilot stanno già dando risultati interessanti. Lo strumento è stato accolto favorevolmente dai dipendenti, si rileva un impatto significativo sulla qualità dell'output e si stima un supporto potenziale fino a 10-12 ore al mese per ogni utilizzatore.

Rendere più intelligenti i processi, mediante agenti in grado di automatizzare flussi complessi e attività ad alta intensità operativa.

Personalizzare la customer experience, per offrire servizi su misura, supporto proattivo e interazioni più rapide ed efficaci in linea con la vocazione customer-centrica di Dolomiti Energia e con l'ambizione di sviluppare relazioni sempre più coinvolgenti e durature con i clienti.

Valorizzare la Sostenibilità, grazie all'applicazione dell'AI per favorire modelli di business e processi sempre più sostenibili e grazie a progetti sperimentali di efficienza energetica coerenti con l'impegno carbon-negative dei due player.

Garantire la Sicurezza, attraverso un approccio trasversale di AI for Security e Security for AI volto ad assicurare cybersecurity, compliance e business continuity, fondamentali in un settore critico come quello dell'energia e al centro dell'impegno per una Responsible AI di Microsoft.

