23/07/2025 sport

La Premier League entra nell'era AI con Microsoft Copilot: così cambierà l'esperienza dei fan

Willis (Premier League): la partnership usa l'intelligenza artificiale per un'esperienza più ricca ai tifosi

La Premier League e Microsoft annunciano una partnership strategica quinquennale che posiziona Microsoft come partner ufficiale per il cloud e l'AI della lega calcistica. L'accordo mira a ridefinire l'esperienza dei tifosi globali attraverso l'impiego delle tecnologie di cloud e intelligenza artificiale, introducendo nuovi strumenti digitali per un coinvolgimento più profondo. Il fulcro di questa trasformazione è il Premier League Companion, uno strumento innovativo alimentato da Microsoft Copilot.

Integrato nelle piattaforme mobile e web ufficiali della Premier League, il Premier League Companion offre ai fan un accesso immediato a un vasto archivio di informazioni. Grazie all'utilizzo di Microsoft Azure AI Foundry Services, inclusi i Modelli OpenAI di Azure in Foundry, lo strumento è in grado di attingere a 30 stagioni di statistiche, oltre 300.000 articoli e 9.000 video. Questa capacità consente, ad esempio, di scoprire rapidamente che il gol di Abdoulaye Doucoure dell'Everton nel febbraio 2025, segnato a 10.18 secondi dall'inizio della partita, è stato il più veloce della stagione 2024/25 e il quarto più rapido nella storia della Premier League, dietro solo ai 7.69 secondi stabiliti da Shane Long del Southampton nel 2019.



L'obiettivo principale della lega è accrescere il valore per i club, ingaggiando il maggior numero possibile di fan e integrandoli nell'ecosistema della Premier League. Will Brass, Chief Commercial Officer della Premier League, ha sottolineato come la priorità sia "garantire che i nostri canali siano meglio attrezzati per interagire con questi fan e, soprattutto, fornire ai fan ciò che desiderano". La Premier League è il campionato di calcio più seguito al mondo, con 1.8 miliardi di persone in 189 paesi. Un terzo dei suoi follower si è unito negli ultimi anni, evidenziando la necessità di servire sia i tifosi di vecchia data che i nuovi arrivati.

Alexandra Willis, Direttore per i Media Digitali e lo Sviluppo dell'Audience della Premier League, ha evidenziato l'entusiasmo dei club per questa partnership, che permetterà alla lega di attrarre nuovi fan, incoraggiandoli a scoprire e conoscere meglio il campionato e, in definitiva, a sviluppare un legame duraturo con un club. L'app verrà costantemente migliorata, permettendo ai fan di porre domande come "Quali sono i migliori cinque gol di tutti i tempi?" o "Quante volte il mio Club è retrocesso?" e ricevere risposte istantanee da una libreria di oltre 35.000 prompt.



Grazie a un'architettura agentica, il Companion acquisirà continuamente informazioni da articoli, risultati delle partite e altre fonti di dati per creare conversazioni contestuali. Queste includeranno anche video pertinenti o raccomandazioni personalizzate per approfondire la connessione tra lega e tifosi, indipendentemente dal club supportato. Willis ha spiegato che, mentre un tifoso del Crystal Palace potrà scoprire cosa succede in tempo reale, dove guardare o ascoltare le partite, con un riferimento costante alle piattaforme del Crystal Palace, un nuovo tifoso che non ha ancora un club preferito verrà introdotto alla lega in generale attraverso storie incentrate sui giocatori, potendo seguire quelli di interesse o ricevendone raccomandazioni basate sulla nazionalità. I fan potranno anche connettersi ulteriormente attraverso l'esperienza migliorata del Fantasy Premier League, con il Companion che svolgerà un ruolo di supporto per i manager nel corso della stagione.



Dietro le quinte, la Premier League sta migrando la sua infrastruttura tecnologica principale a Microsoft Azure. Questo consentirà alla lega di scalare rapidamente e in modo sicuro grandi quantità di informazioni, favorendo una maggiore innovazione e un migliore utilizzo dei servizi di AI. La lega utilizzerà anche Microsoft 365, Power Platform e Dynamics 365 Finance and Operations per rafforzare i flussi di lavoro interni, migliorando la collaborazione e guidando decisioni basate sui dati tra i dipartimenti. Brass ha sottolineato l'enorme valore strategico di questa migrazione, che consentirà di curare meglio i contenuti per i propri canali e di servire in modo più efficiente i licenziatari di trasmissione in tutto il mondo.

Le nuove piattaforme della Premier League sono state appena lanciate, ma già si delineano obiettivi futuri, inclusi query in linguaggio naturale, traduzione e sottotitolazione in diverse lingue, e riassunti audio dei weekend di partite. Willis ha ribadito l'importanza di un'evoluzione continua dei prodotti, in linea con l'avanzamento tecnologico e la comprensione dei benefici offerti da Copilot e dagli altri strumenti di Microsoft. L'obiettivo è complementare l'esperienza dal vivo con informazioni contestuali e pertinenti, garantendo che la Premier League, una competizione calcistica orgogliosamente inglese ma amata e ammirata a livello globale, offra qualcosa per tutti.