19/02/2025 marketing

La content creation economy esplode: il segreto del successo è nei video brevi

Cinao (Snap Marketing): giovani snapper rivoluzionano la produzione di contenuti

Siamo nella content creation economy che secondo le previsioni di Goldman Sachs raggiungerà un valore di mercato pari di oltre i 480 miliardi di dollari entro il 2027. Il video infatti è oggi uno degli strumenti più potenti per catturare l'attenzione del pubblico e creare connessioni. Ed è per questo che secondo il rapporto Video Marketing Statistics 2025 di Wyzowl, l'89% delle aziende utilizza i video nelle proprie strategie, confermando il ruolo centrale di questo formato nel panorama digitale. Questa tendenza riflette l'evoluzione delle preferenze degli utenti: le piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube registrano livelli di engagement significativamente superiori per i contenuti video rispetto a immagini statiche o testi. Inoltre, i video si dimostrano efficaci nel trasmettere messaggi complessi in modo coinvolgente e diretto. Tuttavia, nonostante l'ampio utilizzo, emerge una sfida significativa: la necessità di rispondere alla richiesta di velocità tipica dell'iperproduttività che caratterizza il mercato digitale odierno. Con l'evolversi costante delle tecnologie e dei trend, molte aziende si trovano a dover creare contenuti di qualità in tempi sempre più ridotti, affrontando quindi una pressione crescente per mantenere alta l'attenzione del pubblico. Da qui Alessio Cinao, imprenditore di 27 anni, ha pensato nel 2023 di rispondere a questa esigenza creando Snap Marketing: agenzia specializzata in short video che offre servizi per la realizzazione di video brevi in modo accessibile ed efficace. "Lavoro nella pubblicità da quando ho iniziato la mia carriera e con Snap Marketing ho voluto rispondere a un'esigenza frequente: la necessità delle aziende di rimanere al passo con i tempi della content creation economy e non avere la possibilità di avere internamente qualcuno che avesse queste competenze. Così l'idea di creare un servizio personalizzato in cui dare un professionista per raccontare in video progetti, eventi, campagne e tutto ciò che racconta il cuore di un'azienda" spiega Alessio Cinao, founder di Snap Marketing.







Il team diffuso di Snap Marketing per la creazione di contenuti in tutta Italia



La squadra di Snap Marketing è composta non solo da cinque professionisti che coordinano i progetti ma anche da quelli che chiamano "snapper": si tratta di 50 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 24 anni, diffusi in tutta Italia, che lavorano operativamente ai progetti di Snap Marketing e che contribuiscono allo sviluppo dei contenuti video. "Chi meglio dei nativi digitali per produrre dei contenuti video? Scegliamo professionisti della creazione di contenuti, selezionati per le loro competenze e passione per il digitale, che aiutiamo anche nella formazione e nella strumentazione. Questa rete di esperti ci consente di aiutare qualunque azienda sul territorio e allo stesso tempo di dare un lavoro ai tanti giovani che vogliono formarsi e creare delle esperienze professionali solide." spiega Cinao. Gli snapper vengono scelti tramite un processo che prevede la valutazione dei lavori precedenti e un periodo di formazione sul metodo Snap Marketing. Grazie a questo approccio, l'agenzia è in grado di offrire ai clienti contenuti professionali e autentici, accorciando così le distanze tra brand ed utenti. Dopo una crescita del +100% rispetto al 2023, l'azienda si prepara a rafforzare e ampliare il proprio impatto con ambiziosi progetti: l'espansione del team marketing, per garantire una copertura ancor più capillare e un impegno concreto volto a consolidare l'immagine del brand, affinchè Snap sia sempre più riconosciuta come un'agenzia innovativa e affidabile. Questi obiettivi rappresentano il cuore della strategia di crescita dell'agenzia, che mira a bilanciare innovazione e responsabilità rispondendo alle esigenze di clienti di ogni dimensione.