19/02/2025 marketing

Il 2025 della TV: come l'AI e il programmatic stanno rivoluzionando la pubblicità

Manassero (Samsung Ads): la CTV è cruciale per restare competitivi nel mercato data-driven

Il panorama televisivo italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata dall'evoluzione delle abitudini di consumo dei telespettatori. Secondo le ricerche condotte da Samsung Ads, la divisione media e servizi di Samsung, il 2024 ha segnato un punto di svolta significativo nel settore.

I dati raccolti sui possessori di TV Samsung in Italia rivelano che lo streaming continua la sua ascesa inarrestabile, occupando ora il 41% del tempo televisivo medio. Tuttavia, la vera sorpresa emerge dal confronto tra le soluzioni AVOD (Advertising Video on Demand) e SVOD (Subscription Video on Demand). Per la prima volta, i servizi AVOD, inclusi i canali FAST (Free Ad-Supported Streaming TV), hanno superato le opzioni a pagamento in termini di reach, con un impressionante 88% contro l'84%.

Questa dinamica apre nuove prospettive per gli inserzionisti, soprattutto alla luce delle tendenze che si profilano per il 2025. Gli esperti di Samsung Ads hanno identificato tre principali driver che plasmeranno il futuro della pubblicità su Connected TV (CTV):



- Intelligenza Artificiale: L'AI si sta rivelando un potente alleato nel perfezionamento degli strumenti di targeting e personalizzazione degli annunci. Nel 2025, ci si aspetta che l'intelligenza artificiale giochi un ruolo cruciale nell'ottimizzazione dell'esperienza pubblicitaria, rendendo le campagne sempre più rilevanti per i consumatori.







- Programmatic Advertising: Il report di IAB Europe "2024 Attitudes to Programmatic Advertising" ha evidenziato che il 40% degli advertiser già utilizza soluzioni programmatiche per la CTV. Questa tendenza è destinata a consolidarsi nel 2025, grazie alla crescente disponibilità di dati accurati sui telespettatori e al miglioramento degli strumenti di Automatic Content Recognition.

- Ascesa delle soluzioni ad-supported: La popolarità dei servizi AVOD e FAST riflette una maggiore accettazione della pubblicità da parte del pubblico, specialmente quando percepita come pertinente. Questo fenomeno è amplificato dalla cosiddetta "subscription fatigue", con un aumento del 330% dei consumatori che hanno sospeso abbonamenti a servizi di intrattenimento digitale nell'ultimo anno.

Fabio Manassero, Senior Sales Manager Italy di Samsung Ads, sottolinea l'importanza strategica della CTV: "L'integrazione della CTV all'interno dei piani marketing sarà la chiave per restare competitivi in un ecosistema progressivamente più data-driven. L'attenzione dei consumatori è oggi estremamente frammentata e distinguersi dalla massa può rappresentare un'ardua sfida. Anche quest'anno, però, la TV connessa continuerà a dimostrarsi un prezioso alleato: aiutando i brand a presentare annunci altamente rilevanti e personalizzati a specifici segmenti di pubblico e assicurando che i messaggi degli inserzionisti vengano indirizzati alle persone giuste nel momento giusto".



In questo contesto di rapida evoluzione, la capacità di adattarsi e sfruttare le nuove tecnologie sarà fondamentale per gli inserzionisti che vogliono rimanere competitivi nel mercato televisivo del 2025 e oltre.