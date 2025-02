19/02/2025 marketing

Il 2025 del turismo: come le recensioni online stanno plasmando il settore

Besio (Trustpilot): feedback dei viaggiatori cruciali per le aziende turistiche

Il settore turistico sta vivendo una trasformazione significativa, guidata dalla crescente importanza delle recensioni online. Un'analisi condotta da Trustpilot, piattaforma globale di recensioni dei consumatori, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, ha rivelato tendenze cruciali che stanno plasmando il comportamento dei viaggiatori e le strategie delle aziende del settore.

Nel 2024, Trustpilot ha registrato un aumento medio del 23% nelle recensioni dedicate ai servizi di viaggio, con un picco del 31% a luglio rispetto all'anno precedente. Questo incremento suggerisce che la pratica di lasciare feedback sta diventando sempre più sistematica, soprattutto durante i periodi di alta stagione.

La fiducia dei consumatori nel condividere le proprie esperienze è in crescita, come dimostrato dall'aumento del 20% nel numero di aziende del settore viaggi recensite negli ultimi sei mesi. Questo trend riflette il desiderio dei viaggiatori di influenzare le scelte future di altri utenti e di contribuire attivamente al miglioramento dei servizi offerti.







Un dato particolarmente incoraggiante emerge dall'analisi delle valutazioni a cinque stelle. A dicembre 2024, il 74% delle recensioni nella categoria viaggi ha ottenuto il massimo punteggio, segnando un notevole incremento rispetto al 63% dello stesso mese nel 2023. Complessivamente, il 77% delle recensioni del settore viaggi su Trustpilot presenta un sentiment positivo, mentre le recensioni a una stella si attestano al 15%.

L'analisi delle parole chiave utilizzate nelle recensioni offre ulteriori spunti interessanti per le aziende del settore. Il 22% dei feedback menziona la location e il processo di prenotazione, mentre il 20% fa riferimento ai servizi di assistenza clienti. Questi dati forniscono preziose indicazioni sugli aspetti del servizio a cui i viaggiatori prestano maggiore attenzione.

Nicoletta Besio, General Manager di Trustpilot in Italia, commenta: "I dati della nostra piattaforma mostrano quanto le recensioni siano oggi uno strumento essenziale anche per il settore turistico. Non solo aiutano le aziende a comprendere meglio le esigenze dei viaggiatori e a migliorare i propri servizi, ma rappresentano anche una bussola per i consumatori che vogliono fare scelte informate".



Besio sottolinea inoltre il trend positivo che emerge dai dati: "L'aumento del numero di recensioni e la crescita delle valutazioni a 5 stelle confermano un trend positivo: le aziende investono sempre di più nella qualità dei servizi offerti e dimostrano di capire sempre meglio i propri interlocutori. Allo stesso tempo, i viaggiatori rispondono con fiducia e sono invogliati a condividere le proprie esperienze con gli altri utenti".

Questi risultati evidenziano l'importanza crescente delle recensioni online come strumento di marketing e miglioramento del servizio per le aziende del settore turistico. Le imprese che sapranno sfruttare efficacemente questo feedback diretto dai consumatori saranno meglio posizionate per affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato turistico in continua evoluzione