Lusso italiano domina il web: la sorprendente ascesa di un brand iconico

Comin & Partners: Prada in testa per menzioni e reputazione online

Capire i dati per interpretare i fenomeni. L'analisi di Comin & Partners si pone l'obiettivo di fornire chiavi di lettura del comportamento degli utenti che parlano del lusso sul web. La ricerca utilizza un algoritmo proprietario per valutare i volumi delle conversazioni e la polarità delle opinioni. Lo studio ha elaborato un indice unitario - Indice Sintetico di Reputazione (ISR) - in grado di pesare qualità e quantità delle menzioni. Lo strumento usato è tra i più accurati nell'analisi del Sentiment, come registrato dalla challenge pubblica Sentiment 140. L'audience che parla di lusso guarda alla qualità dei prodotti e alla loro capacità di durare nel tempo Qualità dei contenuti e dei prodotti, strategie di comunicazione legate alle celebrità internazionali e valorizzazione della storia del brand: le chiavi per costruire la reputazione online delle maison del lusso. Dall'analisi del dibattito online emergono alcuni dei temi chiave che ruotano attorno al mondo del lusso:



- L'"Heritage Fashion" ridefinisce le strategie dei brand. Il patrimonio di storia e valori accumulato negli anni dalle maison si afferma sempre più come un aspetto centrale nella comunicazione dei marchi, evidenziando il rapporto tra tradizione e modernità per costruire narrazioni più coinvolgenti per i consumatori.







- L'esplosione del Conscious Luxury. Accanto alle strategie basate sull'Heritage Fashion, il Conscious Luxury si conferma come la nuova tendenza nell'industria del lusso, rispondendo alle esigenze di sostenibilità ambientale dei consumatori.

- Il rapporto tra maison e celebrità è sempre più proficuo. L'investimento su partnership tra brand e testimonial di fama internazionale presenta grandi vantaggi per la reputazione dei marchi, anche se alcuni episodi recenti mostrano come la scelta degli ambassador richieda una selezione sempre più attenta.

- La sfida della tecnologia e dell'AI nel mercato del lusso. Metaverso, realtà aumentata e intelligenza artificiale stanno ridefinendo il rapporto tra brand e consumatori anche nel settore del lusso, favorendo l'interazione e il coinvolgimento del pubblico e offrendo nuovi strumenti per comunicare in modo efficace le proprie scelte ai consumatori.



I volumi di conversazione in rete



I marchi più presenti nelle conversazioni online. Quali sono le maison più attive online e di cui si parla di più in rete? Osservando la classifica, emerge come al primo posto ci sia Prada, che è al centro del maggior numero di conversazioni nel periodo considerato. Il brand milanese totalizza oltre 21mila menzioni online tra Owned Media e Earned Media (ovvero tra contenuti prodotti dai canali proprietari del brand e contenuti pubblicati dagli utenti). A seguire, il podio si completa con Gucci, protagonista di 20.761 citazioni, e Versace, al centro di 17.788 citazioni. La classifica prosegue con Louis Vuitton e Dior al quarto e quinto posto, rispettivamente con 16.118 e 13.439 menzioni.



La classifica della reputazione



Non basta la visibilità, è necessaria la qualità. Per misurare il valore delle menzioni abbiamo elaborato l'Indice Sintetico di Reputazione (ISR). Si tratta di un indicatore che bilancia quantità e qualità di menzioni. Il volume di conversazioni non è tutto per i brand: se un marchio è al centro di un'elevata mole di conversazioni ma con sentiment non positivo, l'ISR sarà inferiore. Le due classifiche, infatti, mostrano posizioni leggermente differenti tra i brand: alcune aziende, pur essendo protagoniste di numerose conversazioni, non ottengono un valore dell'ISR elevato a causa di un sentiment meno positivo. Allo stesso modo, un brand al centro di minori conversazioni può ottenere un'ISR più alto se il sentiment degli utenti è positivo. Il podio resta invariato nella classifica della reputazione. Anche per quanto riguarda l'ISR, è Prada a totalizzare il valore più elevato dell'indice, pari a 11.356. La maison italiana è seguita anche in questo caso da Gucci (9.933) e Versace (9.735). Mentre la Top 5 si completa con Louis Vuitton (8.620) e Dior (6.913).