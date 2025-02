19/02/2025 fare

Il lavoro ibrido divide manager e dipendenti: la sfida della produttività da remoto

Mainini (PageGroup): 90% dei dipendenti crede nel lavoro da casa, manager più scettici

Il lavoro ibrido sta ridefinendo il panorama professionale, ma una recente indagine condotta da PageGroup rivela un significativo divario di percezione tra manager e dipendenti. Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 1.000 professionisti in Italia, mette in luce aspettative divergenti in termini di remote working, flessibilità, benessere e produttività.

Tomaso Mainini, amministratore delegato di PageGroup Italia e Turchia, sottolinea questa discrepanza: "Quando si parla di lavoro ibrido, c'è una netta differenza tra ciò che pensano i lavoratori e la percezione dei manager. Il 90% dei dipendenti ritiene che lavorare più giorni da casa avrebbe benefici sulla produttività, mentre chi ricopre posizioni di leadership è decisamente più scettico sull'argomento".

I dati mostrano che l'89% delle persone in cerca di lavoro afferma di concentrarsi meglio quando lavora da remoto, mentre l'82% riferisce una migliore gestione del tempo. Il 72% si sente meno distratto dalle conversazioni con i colleghi, e il 52% si considera più efficiente quando può controllare autonomamente il proprio ambiente di lavoro.







Tuttavia, i manager esprimono preoccupazioni riguardo all'impatto del lavoro remoto sulla collaborazione e sulle dinamiche di team. Il 26% dei manager ritiene che il lavoro in remoto non favorisca la collaborazione, mentre il 55% dei non manager crede che la migliori. Inoltre, il 29% dei manager considera il lavoro da remoto dannoso per le relazioni di squadra, opinione condivisa solo dal 18% dei dipendenti.

Per colmare questo divario, Mainini sottolinea l'importanza di sviluppare nuove competenze di leadership: "Diventa fondamentale acquisire le competenze di leadership per supportare e migliorare la produttività dei dipendenti da remoto perché, ora, non è più possibile aspettare".

Tra le competenze chiave identificate per aumentare la produttività dei dipendenti in un contesto di lavoro ibrido, emergono:



- Comunicazione efficace: Il 68% dei non manager afferma che obiettivi ed aspettative chiare aumenterebbero notevolmente la loro produttività.



- Costruzione di relazioni di fiducia: È necessario superare gli stili di leadership basati sul controllo, favorendo l'autonomia e la responsabilità.

- Promozione della crescita personale: Il 39% dei non manager sostiene che l'accesso alla formazione incoraggerebbe una maggiore produttività.

- Leadership empatica: I leader devono dare l'esempio di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, incoraggiando il team a fare lo stesso.

- Approccio strategico alla produttività: Concentrarsi sui risultati piuttosto che sulle ore lavorate.

- Intelligenza emotiva: Fondamentale per costruire fiducia e creare un ambiente di supporto in contesti remoti e ibridi.

- Costruzione di relazioni significative: Promuovere connessioni forti attraverso iniziative come chat virtuali o sessioni di brainstorming di gruppo.

- Flessibilità: Adattare l'approccio alle esigenze individuali dei membri del team.



L'adozione di queste competenze può aiutare a colmare il divario tra le aspettative dei manager e quelle dei dipendenti, creando un ambiente di lavoro più produttivo e soddisfacente per tutti. Come conclude Mainini, "Con le giuste strategie e strumenti, il lavoro da remoto non solo mantiene la produttività, ma può portarla a un livello superiore".