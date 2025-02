19/02/2025 fare

Centri commerciali italiani: la ripresa si consolida nonostante le sfide economiche

Zoia (CNCC): crescita strutturale del settore retail attrae nuovamente gli investitori

L'industria dei centri commerciali italiani continua a mostrare segni di ripresa, consolidando il trend positivo iniziato nel 2023. Secondo l'ultimo rapporto dell'Osservatorio CNCC, realizzato in collaborazione con EY, il settore ha registrato nel 2024 un incremento del fatturato dello 0,7% rispetto all'anno precedente, accompagnato da un aumento degli ingressi dell'1,6%.

Questi dati, basati su un panel rappresentativo di 300 strutture e circa 10.000 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, confermano la resilienza del settore, seppur con una crescita più moderata rispetto al 2023, quando si era registrato un aumento del 2,4%.

Roberto Zoia, presidente di CNCC, sottolinea l'importanza di questi risultati: "I dati relativi all'anno appena concluso ci confermano la decisa e costante crescita del settore anche in assenza di fattori esogeni, come ad esempio la spinta inflattiva registrata nel 2023. Questo ci fa immaginare che si tratti di una crescita strutturale destinata, pertanto, a persistere."



L'analisi dettagliata delle performance per categoria merceologica rivela tendenze interessanti:



- La Cura Persona e Salute emerge come il settore più dinamico, con una crescita del 6,5%.







- Le Attività di servizi e l'Abbigliamento seguono con incrementi rispettivamente del 2,7% e dell'1,3%.

- La Ristorazione mantiene un trend positivo (+0,8%), consolidando la forte performance del 2023 (+15,8%).

- Alcune categorie registrano invece un calo, tra cui Cultura, Tempo Libero, Regali (-3,2%) ed Elettronica di consumo (-1,9%).

Marco Daviddi, Strategy and Transactions Markets Leader Europe West di EY, commenta: "Il 2024 ha confermato i segnali positivi già osservati nel 2023, con una ripresa significativa nella seconda metà dell'anno che ha trainato le vendite e gli ingressi, compensando un inizio più lento. Questo cambio di tendenza riflette un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori e la solidità del format del centro commerciale."



Il mese di dicembre, tradizionalmente cruciale per il settore grazie allo shopping natalizio, ha registrato un andamento positivo in linea con la media annuale (+0,7% rispetto al dicembre 2023). In particolare, la categoria Cura Persona e Salute si è confermata la più dinamica con un +4,8%, seguita dalle Attività di servizi con un +3,3%.



Zoia conclude evidenziando un aspetto particolarmente incoraggiante: "Ritengo valga la pena far notare il ritorno dell'interesse da parte degli investitori sul settore retail dettato, in primis, dalla solidità dei fondamentali del business."



Questi dati suggeriscono che, nonostante le sfide economiche globali, il settore dei centri commerciali in Italia sta dimostrando una notevole capacità di adattamento e innovazione, rispondendo efficacemente alle mutevoli esigenze dei consumatori e attirando nuovamente l'attenzione degli investitori.