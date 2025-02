19/02/2025 digital

La business transformation: sfide e costi nascosti per le grandi aziende globali

Studio SAP-Oxford Economics rivela: solo il 51% dei progetti rispetta tempi e budget

La business transformation, ovvero l'evoluzione strategica del modello operativo o commerciale di un'azienda, è diventata un imperativo per molte organizzazioni che mirano a rimanere competitive e resilienti in un mercato in rapida evoluzione. Tuttavia, un nuovo studio condotto da SAP in collaborazione con Oxford Economics rivela che questi percorsi di trasformazione sono spesso più complessi e costosi di quanto inizialmente previsto.

L'indagine, intitolata "The Estimation Game: What Do Business Transformations Really Cost?", ha coinvolto oltre 800 professionisti di vari settori in aziende con un fatturato minimo di 500 milioni di dollari, di cui circa 60 italiane. I partecipanti includevano esperti IT, leader di strategia aziendale, R&S, finanza, produzione, risorse umane e operations.

I risultati dello studio mettono in luce diverse criticità:



- Solo il 51% dei percorsi di trasformazione viene completato secondo i piani iniziali;



- Il 58% dei progetti supera il budget previsto;



- Il 63% degli intervistati ha incontrato resistenze da parte del management sul valore delle iniziative di trasformazione;



- Quasi la metà delle iniziative rimane incompleta, con i vincoli di bilancio che rappresentano una sfida significativa;



Un aspetto interessante emerso dalla ricerca riguarda la gestione dei dati. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la mancanza di dati non sembra essere un problema: il 79% degli intervistati ritiene che l'accesso ai dati all'interno delle loro organizzazioni sia sufficiente. Il vero ostacolo risiede nell'utilizzo efficace di queste informazioni: solo il 53% concorda sul fatto che i dati raccolti vengono utilizzati per dare priorità alle aree di miglioramento e informare le fasi successive del processo di trasformazione.







Lo studio evidenzia inoltre uno scollamento tra strategia ed esecuzione. Mentre il 60% degli intervistati afferma che il loro piano di trasformazione principale è stato ben comunicato all'interno dell'organizzazione, solo il 53% ritiene che sia stato definito con chiarezza fin dall'inizio. Questo gap si riflette anche nella comprensione stessa del concetto di business transformation: il 70% degli intervistati afferma che la definizione è cambiata nel tempo, e il 45% ritiene che l'espressione non faccia nemmeno parte del vocabolario della propria organizzazione.

Dee Houchen, head of marketing SAP Signavio e SAP LeanIX di SAP, commenta: "Le sfide della trasformazione esisteranno sempre, soprattutto per quanto riguarda l'allineamento dell'esecuzione con la roadmap strategica. Mentre le aziende affrontano queste complessità, un percorso di trasformazione di successo rimane fondamentale per il futuro delle aziende, ed è per questo che gli spunti della ricerca sono così rilevanti".



Per affrontare queste sfide, SAP propone soluzioni come SAP Signavio e SAP LeanIX, che mirano a offrire chiarezza e trasparenza nei progetti di business transformation. Questi strumenti aiutano le organizzazioni a sfruttare gli analytics e i dati di processo per trasformare efficacemente i piani in azioni concrete, supportando il processo decisionale, definendo le tempistiche e monitorando i progressi.

In conclusione, lo studio sottolinea l'importanza di una pianificazione accurata e di un'esecuzione efficace nei processi di business transformation. Le aziende che riusciranno a colmare il divario tra strategia e implementazione, sfruttando al meglio i dati a loro disposizione, saranno quelle che potranno trarre i maggiori benefici da questi complessi ma necessari percorsi di evoluzione aziendale.