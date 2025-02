12/02/2025 sport

Il 2025: Fox Sports segna record di ricavi con il Super Bowl più redditizio di sempre

Spot pubblicitari oltre gli 8 milioni di dollari, categorie forti e nuove strategie di vendita

Fox Sports celebra il suo Super Bowl più redditizio di sempre, con un numero a due cifre di spot pubblicitari venduti a oltre 8 milioni di dollari ciascuno. Questo traguardo segna un significativo aumento rispetto alla media di circa 7 milioni di dollari per uno spot di 30 secondi durante l'edizione dell'anno precedente trasmessa da CBS.

La rete aveva annunciato già a novembre di aver esaurito l'inventario pubblicitario per il Super Bowl LIX. Inizialmente, Fox aveva stabilito una tariffa base, ma la forte domanda ha portato a un rapido aumento dei prezzi. Sebbene il prezzo medio finale per uno spot di 30 secondi non sia ancora noto, si prevede che supererà significativamente quello dell'anno scorso.

Un fenomeno interessante di quest'anno è stato l'elevato numero di inserzionisti che hanno dovuto ritirarsi dopo aver acquistato in anticipo. Quasi 10 aziende hanno rinunciato, un numero leggermente superiore alla media. Fox ha sfruttato questa situazione per rivendere gli spazi a prezzi molto più alti, accelerando ulteriormente l'aumento dei prezzi.







Mark Evans, EVP di Ad Sales di Fox Sports, ha evidenziato le categorie merceologiche più forti quest'anno: "Bevande, telecomunicazioni, tecnologia, viaggi, finanza, auto, ristorazione veloce e snack salati sono tra i settori più rappresentati". Al contrario, si è registrato un calo nella presenza di piattaforme di streaming e studi cinematografici. Evans spiega: "Il business cinematografico è cambiato molto dopo il COVID. Quante scommesse si possono fare su un nuovo titolo a un prezzo così alto come quello richiesto dal Super Bowl?"



Una strategia innovativa adottata da Fox è stata quella di pre-negoziare accordi con inserzionisti non ancora confermati, in previsione di eventuali spazi disponibili. Evans commenta: "È una posizione molto vantaggiosa per noi, perché questi spazi rappresentano investimenti significativi. Una volta acquistati, non ci sono ripensamenti".



Circa l'80-85% dell'inventario pubblicitario è stato venduto durante la tradizionale finestra di upfront fino a giugno. Evans aggiunge: "Ciò che ha reso unico questo Super Bowl è stato il numero di aziende inizialmente non interessate che improvvisamente hanno deciso di dover partecipare".

Nel 2023, l'ultima volta che Fox ha trasmesso il Super Bowl, l'azienda ha incassato quasi 600 milioni di dollari di ricavi pubblicitari, con una media di 6,5 milioni di dollari per spot. Paramount ha superato questa cifra l'anno scorso. Fox non ha ancora annunciato i ricavi pubblicitari totali per l'edizione di quest'anno, ma le aspettative sono di un nuovo record.

Questo successo commerciale sottolinea l'importanza persistente del Super Bowl come piattaforma pubblicitaria di punta, nonostante i cambiamenti nel panorama mediatico e le sfide economiche globali. La capacità di Fox di adattarsi rapidamente alle dinamiche di mercato e di massimizzare i ricavi dimostra la resilienza e l'attrattiva continua di questo evento sportivo di portata mondiale.