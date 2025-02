12/02/2025 marketing

2025: 5 tendenze che trasformeranno il canale IT, dall'AI al cloud ibrido

Eric Herzog di Infinidat delinea le sfide e le opportunità per i partner di canale nel 2025, tra consolidamento e nuovi servizi

Il panorama del canale IT si prepara a una profonda trasformazione nel 2025, con nuove sfide e opportunità all'orizzonte per i partner. Eric Herzog, CMO di Infinidat, ha identificato cinque tendenze chiave che plasmeranno il settore nei prossimi mesi, offrendo preziose indicazioni ai solution provider per adattarsi e prosperare in questo ambiente in rapida evoluzione.



Consolidamento del canale



Il 2025 vedrà un'accelerazione del processo di consolidamento tra i partner di canale. Le aziende uniranno le forze per aumentare competitività ed efficienza, espandendo la propria presenza geografica e le competenze tecniche. Questo trend, già in atto, porterà a fusioni, acquisizioni e collaborazioni strategiche tra partner di diverse regioni.

"Il consolidamento rappresenta una grande opportunità per rafforzare il canale nel suo complesso", sottolinea Herzog, evidenziando come questa evoluzione possa stimolare l'innovazione e l'esplorazione di nuovi segmenti di mercato.







Espansione nei servizi



I partner di canale amplieranno significativamente la propria offerta nel campo dei servizi, inclusi quelli cloud e di hosting. Questa diversificazione, già in corso da alcuni anni, mira a mantenere la competitività e a creare nuove fonti di reddito.

Infinidat supporta questa transizione offrendo soluzioni per il multi-cloud ibrido, la cyber resilience e l'AI, come la piattaforma InfiniBox G4 e la tecnologia InfiniSafe.



Adozione del cloud ibrido



Il multi-cloud ibrido diventerà un pilastro fondamentale per i partner di canale nel 2025. La crescente domanda di soluzioni che combinino ambienti on-premises e cloud pubblico rappresenta un'opportunità significativa per i solution provider capaci di guidare i clienti enterprise in questa transizione.

Infinidat si posiziona all'avanguardia in questo settore con InfuzeOS Cloud Edition, una piattaforma che semplifica la gestione dello storage ibrido su Microsoft Azure e AWS.



Focus su AI e cyber resilience



I partner più lungimiranti stanno investendo nello sviluppo di competenze specifiche in intelligenza artificiale e cyber resilience dello storage. La creazione di team specializzati in queste aree tecnologiche emergenti sarà cruciale per supportare i clienti nella gestione dei carichi di lavoro AI e nell'implementazione di soluzioni di sicurezza avanzate.

Herzog evidenzia come l'integrazione di soluzioni di storage avanzate con tecnologie per AI generativa e sistemi di sicurezza informatica sia diventata fondamentale per generare ricavi e margini elevati.



Sfide alla redditività



Nel 2025, i partner di canale dovranno affrontare crescenti pressioni sui margini di profitto. L'ecosistema IT in evoluzione richiede un ripensamento delle strategie per aumentare non solo i ricavi, ma anche la redditività complessiva.

Herzog suggerisce che l'offerta di servizi integrati e soluzioni complete - che combinino storage, server, networking e software con servizi avanzati come AI, sicurezza e multi-cloud ibrido - possa creare flussi di ricavi ricorrenti e contratti di servizi gestiti più redditizi.



In questo contesto di cambiamento, Infinidat si propone come partner strategico per i solution provider IT, offrendo soluzioni di storage enterprise innovative che coniugano prestazioni, capacità ed economia, supportando i partner nell'affrontare le sfide e cogliere le opportunità del mercato in evoluzione.