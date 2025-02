12/02/2025 leisure

Bollicine di Puglia: il segreto degli spumanti d'Arapri - Vinitor sapiens

Una storia di eccellenza vitivinicola a San Severo

D'Arapri, LA PERLA PUGLIESE DEGLI SPUMANTI Un prezioso scrigno degli inizi dell'ottocento, ristrutturato nel 2007, situato nel cuore di San Severo, sopra le antiche Cantine di affinamento dello Spumante metodo classico d'Arapri (acronimo dei cognomi dei 3 amici fondatori). È da qui che inizia la storia di tre amici, Girolamo D'Amico, Luigi detto Luis Rapini (alla francese dato che ha studiato la coltivazione delle uve da spumante direttamente in Francia!) e Ulrico Priore, amanti della musica jazz, oggi affiancati dai rispettivi figli Anna D'Amico, ingegnere informatico, Daniele Rapini, architetto e Antonio Priore, agronomo, amanti dello spumante e convinti che da questa terra abbagliata dal sole possa nascere un prodotto unico nel suo genere. E così è stato.







La Tradizione del Bombino Bianco



Il motore della storia è certamente l'intuizione di poter produrre uve adatte per lo spumante. Parliamo di un vitigno autoctono, il Bombino bianco, da secoli utilizzato per questa vinificazione. Si racconta, ma c'è del vero, che secoli fa la Francia, devastata da una malattia della vite, capì che nel tavoliere pugliese, e nel sanseverino in particolare, si poteva produrre un'uva in grado di assicurare un vino di altrettanta qualità.



La Coltivazione a Pergola



Oggi le vigne si estendono per 18 ettari, 17 delle quali a pergola con ombra delle foglie, la soluzione naturale più efficace per un corretto mix di zucchero e acidi. I vigneti sono realizzati in modo da assicurare che le uve crescano sotto l'ombra prodotto da erbe e piante, proprio per ridurre gli effetti di una eccessiva esposizione al sole e riscaldamento del terreno.



La Svolta del 1985 e la Seconda Generazione



Nel 1979 quando tutto ha inizio poteva sembrare un azzardo, e forse lo era. Ma nel 1985, quando le prime bottiglie sono state proposte, sebbene la vinificazione non fosse direttamente gestita dai tre amici, lo scatto per lanciare la propria produzione è stato forte. Dal 2012 la vinificazione avviene direttamente nella cantina, ove da 6 anni a questa parte lavorano anche i tre figli dei fondatori.



La Cantina Storica e la Produzione



Una delle peculiarità è la cantina di fermentazione di 1000 mq, ricavata sottoterra in un edificio del 1700 sito nel centro storico di San Severo. Oggi la produzione si attesta sulle 160mila bottiglie, con oltre 400mila in fermentazione in cantina. L'80% della produzione è destinato al mercato italiano, attraverso un centro di distribuzione situato a Trento e una rete di agenti che operano soprattutto in Puglia, Basilicata e Abruzzo. Il restante 20% va all'estero, preferibilmente in ristoranti in Germania, California e Giappone.



Il Team e le Etichette di Punta



Complessivamente operano in cantina e in vigna 15 persone, con i tre fondatori rigorosamente impegnati in cantina. Le etichette più riconosciute sono il Brut, il primo realizzato dalla cantina, il Pas Dosè e il Brut Rosè.



Obiettivi Futuri



L'obiettivo per il futuro è di raggiungere la soglia delle 200mila bottiglie, mantenendo sempre altissima la qualità del prodotto finito. Una sfida che poggia sulle spalle della seconda generazione. Spalle solide, competenti e responsabili. Un buon inizio quindi.



