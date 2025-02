12/02/2025 leisure

AI, tra diritto d'autore e proprietà intellettuale - Libro "Intelligenza artificiale generativa. Opportunità e sfide legali"

Maggi e Flora: opportunità e sfide legali dell'AI generativa

L'intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando ogni aspetto della nostra vita, promettendo innovazioni senza precedenti. Ma quali sono i rischi nascosti dietro questa rivoluzione silenziosa? A questi, e molti altri quesiti, cui manca ancora ad oggi una risposta univoca, o quanto meno illuminante su quello che ci aspetterà nel prossimo futuro, da prime preziose indicazioni il libro Intelligenza artificiale generativa. Opportunità e sfide legali edito da Pacini Editore, di Lucia Maggi e Matteo Flora, con prefazione di Giuseppe Vaciago, tra i più affermati legali su questa materia. Il volume esplora questa tecnologia, concentrandosi su uno dei campi più delicati: la proprietà intellettuale.



Tutela del Diritto d'Autore e AI



Come si tutela il diritto d'autore quando un'opera viene generata da un algoritmo? Chi detiene i diritti di un'invenzione ideata dall'AI? E come possiamo garantire che l'uso dell'intelligenza artificiale non infranga i diritti di copyright? Il libro offre risposte dettagliate e scenari reali per aiutare lettori e professionisti. Gli Autori accompagnano il lettore, inteso nella sua accezione più ampia, ovvero professionisti del diritto, imprenditori, sviluppatori e policy maker in un percorso che tocca diversi aspetti, offrendo una panoramica chiara e accessibile, arricchita da esempi pratici e casi studio, per comprendere e affrontare le nuove sfide poste dall'intelligenza artificiale generativa.







Implicazioni Giuridiche dell'AI Generativa



Inoltre, si esplora le implicazioni giuridiche dell'AI generativa, una delle tecnologie più rivoluzionarie e discusse del nostro tempo. L'analisi riguarda in primis le opportunità offerte da questi strumenti, evidenziando il loro impatto su settori come la creazione di contenuti, l'automazione aziendale e la protezione dei dati. Allo stesso tempo, approfondisce le sfide legali e regolatorie, tra cui le problematiche relative alla proprietà intellettuale, alla responsabilità giuridica e alla normativa emergente.



Diritto d'Autore e Responsabilità



Un focus particolare è dedicato alle implicazioni del diritto d'autore nell'ambito delle opere generate dall'AI e alla questione della responsabilità in caso di violazioni o danni causati dall'uso di queste tecnologie, per poi esaminare il quadro normativo europeo e internazionale, con attenzione all'AI Act e alle regolamentazioni in fase di sviluppo.



Federico Unnia

Aures Strategie e politiche di comunicazione