12/02/2025 fare

M&A nel Consumer Markets: le prospettive per il 2025 dopo un 2024 altalenante

PwC analizza i trend delle fusioni e acquisizioni in Italia e nel mondo

Il mercato delle fusioni e acquisizioni (M&A) nel settore Consumer Markets ha mostrato un andamento contrastante nel 2024, con un calo dei volumi ma un aumento del valore delle operazioni. Secondo l'analisi di PwC, le prospettive per il 2025 sono cautamente ottimistiche, con una prevista ripresa dell'attività M&A in diversi comparti.

In Italia, il volume delle operazioni M&A nel Consumer Markets è diminuito del 18% nel 2024, in linea con il trend globale (-17%). Tuttavia, il valore delle transazioni è cresciuto del 13% in Italia e dell'11% a livello mondiale, indicando un focus su operazioni di maggiore entità.

Emanuela Pettenò, Partner PwC Italia e Consumer Markets Leader, afferma: "Nel 2025 ci aspettiamo di vedere un recupero nelle performance delle aziende Consumer sia in termini di fatturato che reddituali, con un riflesso positivo sull'andamento delle operazioni di M&A, con la sola eccezione del comparto Fashion".







Analizzando i principali settori:



- Food: In Italia si sono registrati 92 deal nel 2024, contro i 120 del 2023. Per il 2025, i segmenti frozen food, bakery e ingredienti sembrano essere i più appetibili.

- Health & Beauty: Il 2024 ha visto significative operazioni M&A, soprattutto da parte di fondi di private equity.

- Petfood: Il settore è stato molto attivo, con aspettative di consolidamento delle insegne retail nel 2025.

- Retail: Con 60 operazioni in Italia, il settore rimane dinamico. Prosegue il processo di aggregazione e consolidamento nella Grande Distribuzione Organizzata.

- Fashion: I deal sono calati (61 annunciati vs 78 del 2023 in Italia). Per il 2025 si prevedono M&A su brand e ulteriore consolidamento delle piattaforme B2B.

- Turismo: Nel 2024 si sono registrate 25 operazioni M&A nel settore hotellerie in città considerate secondarie, con prospettive positive anche per il 2025.



- Ristorazione: Si attendono M&A nelle catene detenute da fondi di private equity e acquisizioni di brand/piccole catene da parte di basket companies.

- Packaging: Per il 2025 si prevede un mercato più stabile e in ripresa.

Il calo dei volumi M&A in Italia (-18%) è stato più marcato nel secondo semestre del 2024 (-27%). Tuttavia, guardando ai dati a valore, limitati al 24% delle operazioni annunciate nel triennio, si è registrato un incremento del 20% nel controvalore delle operazioni annunciate ($65 miliardi vs $54 miliardi), nonostante un calo a volume del 16%.

L'aumento del valore è stato guidato principalmente dalle operazioni tra $1 miliardo e $5 miliardi, che hanno visto un incremento significativo del valore medio unitario (+33%). Le operazioni di dimensione inferiore a $250 milioni sono invece in calo del 10,5% a valore e del 22% a volume.

Per il 2025, PwC prevede un'attività significativa di consolidamento del portafoglio da parte degli operatori industriali, ulteriori acquisizioni da parte dei brand e delle piattaforme, oltre a un aumento nelle exit degli asset controllati dai fondi. Questa previsione è supportata dal fatto che il 76% dei CEO di aziende Consumer che ha effettuato un'acquisizione negli ultimi tre anni prevede di effettuarne un'altra nei prossimi tre.



In conclusione, nonostante le sfide del 2024, il mercato M&A nel Consumer Markets mostra segnali di resilienza e adattamento, con prospettive di ripresa e consolidamento per il 2025 in diversi settori chiave.