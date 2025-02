12/02/2025 fare

Il 2025 in Italia: ripresa graduale tra sfide economiche e opportunità di crescita

Pizzoli (ING): consumi e servizi trainano la crescita, ma permangono rischi esterni

L'economia italiana si appresta ad affrontare un 2025 di graduale ripresa, dopo un biennio segnato da incertezze economiche e geopolitiche. Le previsioni indicano una crescita del PIL dello 0,7% nel 2025, in leggero aumento rispetto allo 0,5% atteso per il 2024 e allo 0,8% registrato nel 2023.

Paolo Pizzoli, Senior Economist di ING, offre un'analisi dettagliata della situazione: "Dopo un rapido rimbalzo nel periodo post-Covid, l'economia italiana si sta sincronizzando nuovamente con la media dell'eurozona. Il 2024 si chiuderà probabilmente all'insegna della stagnazione e il 2025 inizierà con una crescita molto debole. Ci aspettiamo una ripresa graduale nella seconda parte dell'anno, verosimilmente grazie ai consumi".

La ripresa sarà trainata principalmente dal settore dei servizi, con il comparto manifatturiero ancora in difficoltà e quello delle costruzioni che risente della fine del superbonus. I consumi si profilano come uno dei principali motori della crescita economica nel 2025. Nonostante le pressioni inflazionistiche degli ultimi anni, la tenuta del mercato del lavoro e l'aumento graduale dei salari reali dovrebbero favorire un recupero del potere d'acquisto delle famiglie.







Sul fronte degli investimenti, il ruolo del PNRR sarà cruciale nel favorire nuovi progetti infrastrutturali e tecnologici. Nel settore bancario, si intravedono segnali di ripresa nei mutui per l'acquisto di abitazioni e nei prestiti alle imprese già nel primo trimestre del 2025.

L'inflazione in Italia, dopo una forte discesa nel 2024, è prevista attestarsi a una media dell'1,7% nel 2025, avvicinandosi progressivamente all'obiettivo del 2% della BCE. Tuttavia, Pizzoli avverte che "l'evoluzione del mercato del lavoro potrebbe influenzare il quadro inflazionistico: la crescita delle retribuzioni dovrebbe in linea di principio rallentare, ma la persistenza di squilibri tra domanda e offerta nel mercato del lavoro potrebbe esercitare pressioni sui salari a livello settoriale".

Le esportazioni italiane hanno mostrato una buona resilienza, sostenute dalla specializzazione settoriale e dalla capacità di diversificazione. Tuttavia, permangono rischi significativi legati alle tensioni geopolitiche, alla debolezza economica di mercati chiave come Francia e Germania, e alla possibilità di nuovi dazi dagli Stati Uniti.



La finanza pubblica gioca un ruolo delicato in questo scenario. La manovra approvata dal Governo per il 2025 prevede misure per 28 miliardi di euro, focalizzate sulla riduzione del cuneo fiscale e sul sostegno ai redditi più bassi. Pizzoli sottolinea che "un percorso di aggiustamento credibile porta con sé maggior fiducia dei mercati e uno spread sotto controllo, elementi che comunque possono indirettamente aiutare la crescita".

In conclusione, il quadro economico per l'Italia nel 2025 presenta opportunità di ripresa, ma anche sfide significative. La gestione oculata della politica fiscale e l'efficace utilizzo dei fondi del PNRR saranno determinanti per garantire una crescita sostenibile nel medio e lungo termine. L'attenzione rimane alta sui rischi esterni, come le tensioni geopolitiche e l'evoluzione della politica monetaria, che potrebbero influenzare il percorso di ripresa dell'economia italiana.