12/02/2025 fare

Il 2025: GOBEYOND svela le nuove frontiere dell'IT e premia l'eccellenza digitale

L'evento milanese esplora il ruolo del CIO nell'era dell'AI e lancia i primi GoBeyond Award

La quinta edizione di GOBEYOND, l'evento di riferimento per l'ecosistema IT italiano, si terrà il 4 marzo 2025 a Milano, presso l'Hotel Nhow. L'appuntamento si aprirà con il CIO HUB, una sessione esclusiva dedicata ai leader del settore IT, focalizzata sull'evoluzione del ruolo del Chief Information Officer nell'era dell'intelligenza artificiale.

Durante il CIO HUB, verranno presentati i risultati della survey "Misura la tua maturità aziendale per il nuovo modello operativo dell'AI", condotta da KPMG e IKN Italy tra settembre e novembre 2024. L'indagine esplora temi cruciali come l'identificazione del leader AI in azienda, le competenze fondamentali richieste e la possibile introduzione di nuove figure come il Chief AI Officer.

Un panel di esperti, tra cui Gianpiero Ciorra di Gambero Rosso e Uma Shankar di Wittur Group, discuterà della "Leadership del CIO: cosa deve sapere il CIO 2025 sull'AI?." Il dibattito affronterà questioni chiave come la responsabilità della Governance dell'AI e la necessità per i CIO di sviluppare competenze in Risk Management.







La sessione plenaria di GOBEYOND presenterà uno studio inedito realizzato da IKN Italy in collaborazione con Casaleggio Associati sul Total Cost of Ownership dell'AI, offrendo una panoramica completa dei costi associati all'implementazione e alla gestione delle tecnologie di intelligenza artificiale.

L'evento affronterà anche temi cruciali come la cybersecurity, con un focus sul ruolo del CIO nella protezione del business da minacce informatiche e vulnerabilità. Aziende come Bata Group, Svicom e Ferrero Italia condivideranno le loro esperienze in questo ambito.

Una novità dell'edizione 2025 è l'introduzione dei GoBeyond Award, un riconoscimento volto a celebrare i successi e valorizzare le eccellenze del settore IT. I premi, valutati da una giuria di esperti presieduta da Francesca De Giorgi, CIO dell'IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, saranno assegnati in cinque categorie:



- Miglior Progetto di IT Sostenibile;



- Miglior Progetto di AI;



- Miglior Start Up dell'Anno;



- Miglior Prodotto o Servizio Cloud;



- Miglior Progetto di Diversità e Inclusione nell'IT;



Questi premi mirano a promuovere l'innovazione attraverso la sostenibilità, l'AI e l'inclusività, riconoscendo le realtà che stanno migliorando l'efficienza dei processi e la competitività nel settore IT.



GOBEYOND 2025 si configura quindi come un'opportunità unica per i professionisti IT di confrontarsi sulle ultime tendenze del settore, con un focus particolare sull'impatto dell'AI e sulle sfide che i CIO dovranno affrontare nel prossimo futuro. L'evento promette di offrire insights preziosi e di celebrare le eccellenze in un settore in rapida evoluzione, ponendo le basi per le strategie IT del futuro.