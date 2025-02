12/02/2025 fare

Centrale Rischi: strumento chiave per l'accesso al credito

Di Pietro (Ratinglab): vantaggi per le aziende, accesso al credito, gestione della liquidità e pianificazione degli investimenti

La Centrale Rischi (CR) è uno strumento fondamentale per imprenditori e manager che vogliono monitorare la salute finanziaria della propria azienda. Roberto Di Pietro, Analista Consulente e Sviluppatore Ratinglab, sottolinea come l'analisi della CR sia strategica non solo per le grandi aziende, ma anche per le PMI. "Saper governare, con anticipo, le informazioni contenute nella CR" afferma Di Pietro, "vuol dire potere rivolgersi alla propria banca e parlarvi con cognizione di causa e consapevolezza delle proprie potenzialità".

L'accesso alla CR è gratuito per i legali rappresentanti delle aziende e avviene tramite il sito della Banca d'Italia, utilizzando SPID, CNS o CIE. Anche le banche hanno accesso a una parte delle informazioni, potendo così valutare l'esposizione dell'azienda al sistema bancario. Una CR "curata" aumenta le probabilità di ottenere credito a condizioni migliori. Al contrario, sconfini o tensioni finanziarie possono indurre le banche a ridurre il sostegno all'azienda.







Dalla piattaforma di Banca d'Italia è possibile scaricare gratuitamente la visura della propria CR, con dati aggiornati ai due mesi precedenti. È consigliabile monitorare la CR mensilmente o accedere a uno storico di 36 mesi. Le banche hanno visibilità solo sugli ultimi 3 anni.

I Rischi Autoliquidanti rappresentano la prima categoria da analizzare. Includono anticipi fatture e sconti di effetti commerciali, linee di credito onorate tramite incassi da terzi. Analizzando l'evoluzione degli autoliquidanti negli ultimi 36 mesi, si può valutare la qualità del portafoglio clienti e il trend di fatturato. Ad esempio, un'azienda con un aumento nell'utilizzo degli autoliquidanti in determinati periodi dovrebbe accantonare risorse per fronteggiare quei momenti di stress finanziario.

I Rischi a Revoca sono sostanzialmente scoperti di conto corrente, revocabili dalla banca con un preavviso di 15 giorni. Sono strategici per sopperire a insoluti o imprevisti. La dimensione ideale delle linee a revoca varia tra il 10% e il 15% degli autoliquidanti, ma va calibrata in base a fattori come la concentrazione dei clienti e la stagionalità delle vendite. Uno sconfino su saldo medio rappresenta un segnale di deficit di liquidità persistente.



I Rischi a Scadenza includono strumenti con rimborso in una data prefissata, come anticipo contratti, hot money, mutui ipotecari, chirografari e leasing. Problemi su queste linee sono considerati gravi dalle banche, in quanto indicano difficoltà nel rispettare impegni di medio-lungo termine.

I Crediti di Firma, suddivisi in commerciali e finanziari, sono garanzie prestate dagli istituti finanziari. Sono attentamente valutati dalle banche perché slegati dal ciclo economico ordinario e potenzialmente più rischiosi.

Il Factoring, che in Centrale Rischi appare sia attivo che passivo, pro soluto o pro solvendo, è un contratto in cui un'azienda cede i propri crediti commerciali a una società specializzata (factor), ottenendo liquidità immediata. Nel pro soluto, il rischio di mancato pagamento viene trasferito alla banca factoring, mentre nel pro solvendo rimane a carico dell'azienda cedente.



Infine, i Derivati sono strumenti finanziari il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante. Nella CR viene riportata solo la parte relativa al sottostante. Un esempio è il Cap, che stabilisce un tetto massimo oltre il quale un tasso non può salire, proteggendo da variazioni sfavorevoli.