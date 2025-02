12/02/2025 economia

Rivoluzione AI: il modello cinese che sfida i giganti tech occidentali

Bastianpillai (Pictet): DeepSeek R1 cambia le regole del gioco

DeepSeek R1 è un innovativo modello di ragionamento sviluppato da un laboratorio cinese di Intelligenza Artificiale. Questo nuovo LLM open-source, secondo quanto dichiarato, utilizza un numero ridotto di GPU più datate, combinando l'apprendimento per rinforzo con altri processi, anziché fare affidamento su enormi set di dati comunemente utilizzati per generare un LLM. DeepSeek R1 si distingue per la sua qualità, paragonabile a modelli di Intelligenza Artificiale occidentali come ChatGPT di OpenAI, CoPilot di Microsoft, Claude di Anthropic, Gemini di Google e Grok di X.ai, pur costando solo tra il 3 e il 5% degli equivalenti statunitensi. Attualmente gratuito e open-source, DeepSeek R1 ha già raggiunto una notevole diffusione, diventando rapidamente popolare e conquistando la vetta dell'App Store di Apple nel fine settimana.







DeepSeek e il confronto con i modelli occidentali



I confronti con i modelli di Intelligenza Artificiale occidentali sono positivi, in aree come il ragionamento e l'accesso al web. Il modello GPT-4o standard di ChatGPT, per esempio, non prevede ancora il ragionamento; OpenAI permette infatti di ragionare solo nelle versioni più avanzate, ma a un costo di abbonamento di 200 dollari al mese. DeepSeek garantisce invece la stessa funzione gratuitamente. Inoltre, quest'ultimo supera il modello OpenAI in alcuni importanti benchmark matematici e scientifici. Tuttavia, è molto indietro per quanto riguarda la conoscenza generale e la capacità di rispondere a semplici domande fattuali. Inoltre, non utilizza dati aggiornati e ha problemi di censura, il che probabilmente ne limiterà l'adozione nei mercati occidentali.



Semiconduttori e robotica: impatti a breve e lungo termine



Anche se è presto per fornire un feedback completo, riteniamo che il caso DeepSeek possa avere un impatto a breve termine, mentre sul lungo periodo rimaniamo positivi su AI e computing (progettazione di semiconduttori all'avanguardia, software semi, produzione di semiconduttori e attrezzature). Vediamo tuttavia un impatto limitato sui settori automotive e industriale. L'AI e l'informatica (semiconduttori all'avanguardia) potrebbero influenzare la domanda di chip, anche se non direttamente guidata da DeepSeek. La possibilità di offrire un modello di AI gratuitamente, con un investimento ridotto, potrebbe spingere le aziende occidentali a rivedere i propri modelli per garantirne la sostenibilità finanziaria.



Un nuovo competitor nell'arena digitale?



Anche se molte informazioni devono ancora essere verificate e non siamo sicuri di come il modello sia stato addestrato, abbiamo alcune opinioni iniziali. Riteniamo che la notizia di DeepSeek abbia un impatto complessivo limitato, in quanto rimaniamo positivi sugli hyperscaler (ad es. Microsoft), sulle società di piattaforma con dati proprietari (ad es. booking.com) e sulle società di software (ad es. Salesforce, Snowflake). I progressi dell'AI avvantaggiano chiaramente le platform company. Le grandi società come Meta, Alphabet, Amazon e Microsoft saranno in grado di sfruttare i modelli di AI in modo più efficace. Se DeepSeek è in grado di addestrare un modello a un costo dieci volte inferiore, ciò implica che il ROI per le piattaforme internet globali non potrà che aumentare.



Anjali Bastianpillai, Senior Product Specialist di Pictet Asset Management