Carlos Soave (Hays): il mercato del lavoro è in grande evoluzione

Il report sul mercato del lavoro Salary Guide 2025 offre uno sguardo e qualche riflessione interessante

In occasione della presentazione del report sul mercato del lavoro Salary Guide 2025 di Hays Italia, abbiamo intervistato Carlos Manuel Soave, Managing Director di Hays Italia. Il momento sembra essere particolare, sia in ottica delle aziende che devono adeguarsi, sia per le opportunità che potrebbero nascere. Ma la soddisfazione delle aziende e quelle dei lavoratori vanno di pari passo? Soave ci ha aiutato a decifrare il mercato e il cambiamento in atto.



Il vostro recente report 2025 sul mercato del lavoro italiano dipinge un quadro complesso: potrebbe darci una panoramica generale della situazione attuale?



Il mercato del lavoro italiano è in una fase dinamica e ricca di sfide. Da un lato, è incoraggiante vedere che l'81% delle aziende intende assumere nel 2025, con una forte preferenza per i contratti a tempo indeterminato (68%). Questo indica una certa fiducia nella crescita. Tuttavia, la bassa soddisfazione dei lavoratori e la loro propensione a cambiare impiego evidenziano la necessità di un ripensamento delle strategie aziendali.







Parlando di insoddisfazione, quali sono i principali fattori che spingono i lavoratori a cercare nuove opportunità?



Diversi fattori contribuiscono a questa insoddisfazione. Quattro lavoratori su dieci si dichiarano scontenti a causa della mancanza di opportunità di crescita, bassi stipendi e ruoli poco stimolanti. Di conseguenza, ben il 51% dei lavoratori prevede di cambiare azienda nel 2025. Inoltre, molti lavoratori non vedono grandi opportunità di avanzamento di carriera nella loro attuale azienda. Per guadagnare di più, molti capiscono che devono cambiare lavoro.



l report evidenzia anche una crescente importanza dei benefit, ma quali sono i più richiesti e come le aziende si stanno adattando?



Assolutamente. I benefit stanno diventando sempre più cruciali nella scelta di un lavoro, superando in importanza anche le iniziative di sviluppo della carriera per le aziende. Oltre alla retribuzione, che rimane importante, i lavoratori apprezzano molto lo smart working (42%), i ruoli e progetti stimolanti (43%), un ambiente di lavoro adeguato (43%) e la crescita professionale (38%). Le aziende hanno compreso l'importanza dei benefit come strumento HR. Tra i benefit più apprezzati troviamo lo smart working (53%), l'auto aziendale (46%) e l'assicurazione sanitaria. È interessante notare come le preferenze varino a seconda dell'età e del genere, con i giovani e le donne che prediligono lo smart working e gli over 50 l'auto aziendale.



Un altro aspetto chiave del report riguarda l'Intelligenza Artificiale. Come sta influenzando il mondo del lavoro e come le aziende dovrebbero approcciarla?



L'AI sta rapidamente diventando una realtà nel mondo del lavoro. Il 43% dei professionisti utilizza già strumenti di AI Generativa, e molti la vedono come un'opportunità per migliorare l'efficienza e l'innovazione. Le aziende stanno iniziando a riconoscere il potenziale dell'AI, con quasi 8 su 10 che consentiranno ai dipendenti di utilizzarla in futuro. Tuttavia, c'è una grande necessità di formazione e comprensione, dato che molti lavoratori non si sentono adeguatamente preparati.



Il report sottolinea l'importanza dei team multigenerazionali: qual è il valore di questa diversità e come le aziende possono gestirla al meglio?



La diversità generazionale è un asset prezioso per le aziende. Il 74% del campione analizzato ritiene che la diversità generazionale migliori le performance aziendali. Questo è dovuto alla varietà di prospettive che le diverse generazioni portano. È fondamentale che le aziende gestiscano adeguatamente i team multigenerazionali, valorizzando le competenze e le esperienze di ogni fascia d'età. È interessante notare che gli over 45 hanno un'opinione positiva dei giovani.



Quali sono, a suo parere, le sfide principali che le aziende devono affrontare nel prossimo futuro?



Le sfide sono molteplici. Le aziende devono affrontare la carenza di competenze e la difficoltà a trattenere il personale. È essenziale investire di più in ambito HR, con programmi di formazione e misure per trattenere i talenti. Le aziende devono creare un ambiente di lavoro stimolante e adeguato che valorizzi la diversità generazionale e offra opportunità di crescita professionale. Inoltre, l'adozione di tecnologie AI Generativa rappresenta un'opportunità per migliorare l'efficienza e l'innovazione.