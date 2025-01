05/02/2025 sport

Real Madrid infrange il muro del miliardo: la nuova era del business del calcio

Il Deloitte Football Money League 2025 rivela un record storico per il Real Madrid e una crescita del 6% nei ricavi dei top club, Milan primo in Italia

Il Real Madrid ha scritto una pagina di storia del calcio mondiale nella stagione 2023/24, diventando il primo club a superare la soglia di 1 miliardo di euro di ricavi in una singola stagione. Questo traguardo epocale, rivelato dal Deloitte Football Money League 2025, segna l'inizio di una nuova era nel business del calcio.

Il successo finanziario del Real Madrid è stato catalizzato dalla ristrutturazione e dall'ampliamento dello Stadio Bernabéu, che ha portato a un significativo aumento dei ricavi da matchday e commerciali rispetto alla stagione precedente. In particolare, i ricavi da matchday sono balzati a 248 milioni di euro, con un incremento del 103% rispetto all'anno precedente, grazie soprattutto all'introduzione delle Personal Seat Licenses e all'aumento della capacità dello stadio.

Complessivamente, i club della Money League hanno generato ricavi record per 11,2 miliardi di euro nella stagione 2023/24, con un aumento del 6% rispetto alla stagione precedente. La media dei ricavi per club si attesta a 560 milioni di euro, suddivisi in 244 milioni (44%) di ricavi commerciali, 213 milioni (38%) di ricavi da diritti TV e 103 milioni (18%) di ricavi da matchday.







I ricavi da matchday hanno registrato la crescita più rapida, con un aumento dell'11% anno su anno, superando per la prima volta i 2 miliardi di euro (2,1 miliardi) e rappresentando il 18% dei ricavi totali, la quota più alta dal 2014/15.

I ricavi commerciali si confermano la principale fonte di entrate per i club della Money League per il secondo anno consecutivo, raggiungendo i 4,9 miliardi di euro e rappresentando il 44% dei ricavi totali. Questo incremento del 10% rispetto all'anno precedente è stato trainato dall'aumento degli eventi non calcistici negli stadi, dal miglioramento delle performance nel retail e dalla crescita dei ricavi da sponsorizzazioni.

Il Manchester City si conferma il club inglese con i ricavi più alti, raggiungendo 838 milioni di euro. Il divario tra i primi due club della Money League nella stagione 2023/24 è stato di 208 milioni di euro, il più alto mai registrato.

Diversi club hanno evidenziato l'impatto positivo degli investimenti infrastrutturali sui ricavi. Ad esempio, il Liverpool (715 milioni di euro) e l'Olympique Lyonnais (264 milioni di euro) hanno beneficiato di progetti che hanno aumentato le presenze allo stadio e gli eventi non legati alle partite, incrementando i ricavi da matchday e commerciali.



Il FC Barcelona è sceso al sesto posto a causa di una diminuzione di 40 milioni di euro nei ricavi, passando da 800 milioni nel 2022/23 a 760 milioni nel 2023/24. Questo calo è stato principalmente dovuto alla riduzione di 63 milioni di euro nei ricavi da matchday, conseguenza del trasferimento temporaneo all'Estadi Olímpic Lluís Companys durante i lavori di ristrutturazione del Camp Nou.

Il rapporto evidenzia una chiara distinzione nei modelli di generazione dei ricavi tra la prima e la seconda metà della Money League. Per i club nella top 10, i ricavi commerciali sono la fonte di reddito dominante, rappresentando il 48% dei ricavi totali. Al contrario, per i club classificati dall'11° al 20° posto, i diritti TV sono il principale driver di ricavi, rappresentando il 47% del totale.

Questa tendenza sottolinea come i club di maggior successo finanziario stiano sfruttando sempre più la crescita dei ricavi commerciali, mentre i club nella parte bassa della classifica dipendono ancora in larga misura dai risultati sportivi per il loro successo finanziario.



In Italia il club più avanti in classifica è il Milan tredicesimo, poi Inter al quattordicesimo posto, Juventus al sedicesimo, Napoli al ventitreesimo e Roma al ventiquattresimo.