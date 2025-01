05/02/2025 marketing

Digital Marketing 2025: AI e ACI rivoluzionano le strategie aziendali

Netcomm Focus rivela le tendenze chiave del Digital Marketing: crescita del mobile, AI e Automated Capable Intelligence trasformano le strategie pubblicitarie

Il Digital Marketing si conferma come pilastro fondamentale per il successo delle aziende nel panorama commerciale odierno. Nel 2024, gli investimenti globali in Digital Advertising hanno toccato i 442,6 miliardi di dollari, rappresentando il 70% della spesa pubblicitaria totale. Il Mobile AD Spending domina il settore, costituendo il 65% degli investimenti digitali.

L'evento Netcomm Focus Digital Marketing "AI & Automation per vincere nei Social & Retail Media" ha messo in luce le principali tendenze del settore. In Italia, il mercato del Digital Advertising ha raggiunto i 5,5 miliardi di euro nel 2024, con una crescita significativa nel Mobile Advertising (56% del totale) e un'impennata nei settori Advance/Connected TV (+23%) e Video Advertising (+18%).

Roberto Liscia, Presidente di Netcomm, ha sottolineato: "Il 2025 segna un punto di svolta per il Digital Marketing. Nel nostro Paese la spesa in Digital ADV è aumentata del 12% rispetto al 2023. Le PMI italiane devono ripensare le loro strategie, puntando su un marketing più orientato al valore e alla costruzione della brand awareness attraverso un approccio innovativo."



L'Intelligenza Artificiale (AI) sta rivoluzionando il settore, con un focus crescente sulla personalizzazione e l'ottimizzazione delle esperienze d'acquisto. Le principali attività di e-commerce supportate dall'AI includono l'analisi dei dati dei consumatori, la gestione delle offerte e la personalizzazione dello shopping.







Una novità emergente è l'ACI (Automated Capable Intelligence), che combina automazione e AI per analizzare il comportamento degli utenti in tempo reale, offrendo esperienze su misura e ottimizzando le campagne attraverso l'apprendimento automatico.

Una delle sfide principali per il 2025 sarà lo spostamento dal Performance Marketing al Brand Building. Le aziende dovranno concentrarsi sulle attività Upper-Funnel per costruire relazioni durature con i consumatori, bilanciando canali performance-driven e attività di brand awareness.

Il panorama "cookieless" sta spingendo le aziende verso soluzioni di first-party data, come l'analisi del comportamento online degli utenti e delle campagne paid.

Le tecnologie Martech stanno guadagnando terreno, con Marketing Automation, Customer Data Platform, Analytics Platform e Digital Experience Platform tra le soluzioni più adottate. Queste richiedono competenze specializzate e un approccio integrato tra tecnologia e strategia.



Per rimanere competitive, le aziende dovranno adottare un approccio olistico, combinando analisi avanzate, personalizzazione dell'esperienza e agilità operativa in un mercato in rapida evoluzione.