05/02/2025 leisure

Rivoluziona la tua reputazione: scopri l'ingegneria reputazionale - Libro "Ingegneria reputazionale"

Barchiesi (FrancoAngeli): il manuale per l'impresa del futuro

L'Ingegneria Reputazionale rappresenta un nuovo approccio in grado di trasformare un concetto complesso e astratto come la reputazione in qualcosa di materiale, in sequenze di numeri, in un segnale. Un corso vivo, si potrebbe dire, sebbene immateriale, ma con le sue pulsazioni, i suoi spasmi. Misurabile e plasmabile sulla base degli effetti dell'ambiente esterno e delle azioni che si mettono in atto per proteggerla. Di tutto questo, tratta l'ultimo scritto di Andrea Barchiesi, ingegnere elettronico conquistato dalla comunicazione e dalla sua rilevanza crescente nel mondo dell'impresa e dei social, dal titolo Ingegneria reputazionale. Comprendere, misurare e costruire la Reputazione, edito da FrancoAngeli.

La reputazione è un asset primario che riguarda tutti e tutto, può creare e distruggere fortune, è la tesi dell'Autore. Tuttavia poiché ciò che non possiamo misurare siamo portati a non comprenderlo e non considerarlo ecco che viene in soccorso l'approccio suggerito e raccontato nel libro. La complessità delle relazioni e l'impatto devastante (nel bene e nel male, attenzione!) dell'economia digitale mettono al centro l'approccio ingegneristico grazie al quale curare, proteggere e sviluppare la reputazione.







La rete



La rete - spiega Barchiesi - ha amplificato in modo enorme la forza e la rilevanza della Reputazione. Ecco quindi regole nuove, una fusione di tecnologia e psicologia di massa, di diritto e di comunicazione. Vi sono milioni di contenuti e tutto resta potenzialmente per sempre, in un continuum temporale in cui il tempo non è più sequenziale. Cercando informazioni si trovano tutte mescolate senz'altro disegno che la pertinenza: è caos.

L'Ingegneria Reputazionale offre così gli strumenti per comprendere questa massa di dati e ordinarla secondo criteri strategici e valoriali. Introduce un concetto di spazio dei contenuti dove tutto esiste, dove la reputazione diventa una traiettoria e manifesta proprietà per nulla intuitive.

Un percorso complesso, che non solo non può essere snobbato, ma che richiede competenze e risorse.

Una sfida nella sfida, visti i tempi in cui viviamo. Non male come inizio d'anno nuovo!







Federico Unnia





Aures Strategie e politiche di comunicazione



