Utility 2025: Data Mesh, Customer-centricity e AI Governance guidano il futuro

Iconsulting identifica tre trend chiave per le Utility nel 2025: Data Mesh, focus sul cliente e governance dell'AI. Ecco come cambierà il settore.

Il settore delle Utility si trova di fronte a una trasformazione radicale, spinto da pressioni normative e dall'esigenza di innovazione tecnologica. In questo contesto in rapida evoluzione, Iconsulting, leader italiano nella consulenza data-driven, ha individuato tre tendenze fondamentali che plasmeranno il futuro delle aziende del settore entro il 2025.



Data Mesh: una rivoluzione nella gestione dei dati



Il Data Mesh emerge come soluzione innovativa per gestire la complessità informativa delle Utility. Questo approccio decentralizzato, nonostante le sfide implementative, offre notevoli vantaggi organizzativi. La delocalizzazione delle responsabilità rende la gestione dei dati più agile e allineata alle esigenze aziendali, con il Business che guida e l'IT che custodisce tecnicamente le informazioni.

I dati diventano "prodotti" interoperabili e immediatamente fruibili, creando un marketplace interno che favorisce condivisione e valorizzazione. Parallelamente, la Data Platform si afferma come ecosistema intelligente, superando l'analisi verticale per una visione interconnessa e completa.







Il cliente al centro: la chiave per il successo



Porre il cliente al centro della strategia aziendale porta benefici economici, reputazionali e competitivi alle Utility. La Customer Data Platform (CDP) gioca un ruolo cruciale in questo processo. Concepita in modalità ibrida, la CDP integra i processi esistenti offrendo al contempo strutture e algoritmi predefiniti.

Questo strumento permette di raccogliere, analizzare e utilizzare i dati dei clienti in modo efficace, migliorando la Customer Experience e la personalizzazione dei servizi. Le applicazioni vanno dalle offerte su misura basate sui consumi energetici all'identificazione proattiva di tendenze e comportamenti, fino a una comunicazione omnicanale coerente.



AI Governance: gestire l'innovazione in sicurezza



L'adozione dell'Intelligenza Artificiale nelle Utility, inclusa la Generative AI, offre opportunità di ottimizzazione e innovazione. Tuttavia, richiede una governance attenta per garantire sicurezza e conformità normativa.



La AI Governance si configura come una strategia che integra politiche, regole e strutture di controllo per assicurare un uso dell'AI sicuro, etico e allineato agli obiettivi aziendali e sociali. Questa supervisione è fondamentale per evitare rischi e sperimentazioni inefficaci o dannose.

"Nel 2025 una gestione avanzata del dato, un rapporto più profondo con il cliente e una corretta governance delle nuove tecnologie, aiuteranno le aziende del settore delle Utility a convertire sfide complesse in opportunità strategiche", afferma Nicola Boschetti, Director di Iconsulting. "È necessario, però, un cambiamento di paradigma, incentrato sull'equilibrio tra progresso tecnologico e visione sostenibile: elementi essenziali per affrontare con successo il mercato e aprire la strada a nuove prospettive di crescita."



L'adozione di queste tre tendenze chiave - Data Mesh, centralità del cliente e AI Governance - permetterà alle Utility di navigare con successo le acque turbolente del cambiamento, trasformando le sfide in opportunità di crescita e innovazione.