05/02/2025 fare

Scambio generazionale in azienda: le chiavi per un ambiente di lavoro inclusivo

Una ricerca di Hunters Group rivela le strategie per favorire la collaborazione tra generazioni X, Y e Z nel mondo del lavoro

Il panorama lavorativo contemporaneo vede la coesistenza di almeno tre generazioni - X, Y e Z - ciascuna con esigenze e aspettative distinte. Una recente indagine condotta da Hunters Group su 1.500 lavoratori con almeno un anno di esperienza ha identificato gli elementi chiave per promuovere un efficace scambio generazionale e creare un ambiente di lavoro collaborativo e stimolante.

Joelle Gallesi, Managing Director di Hunters Group, sottolinea: "Creare ambienti di lavoro all'interno dei quali questi lavoratori possano sentirsi apprezzati ed esprimere al meglio le proprie capacità è la vera sfida attuale, soprattutto in un momento storico relativamente complicato nel quale attrarre e trattenere le risorse risulta sempre più difficile".

L'indagine rivela che le priorità variano tra le generazioni. La generazione X (nati tra il 1965 e il 1980) privilegia mentorship, attività cross-team e comunicazione efficace. I millennial (1981-1996) puntano su formazione, programmi di sviluppo e job rotation. La generazione Z (dal 1997) valorizza formazione, comunicazione inclusiva e dialogo intergenerazionale.







Hunters Group ha identificato alcune best practice per favorire lo scambio generazionale:



- Programmi di mentorship inverso;



- Job shadowing;



- Open Innovation Labs;



- Innovation Exchange;



- Attività di team building fuori dall'azienda;



L'indagine ha anche delineato un identikit delle preferenze lavorative per generazione. La generazione X considera prioritario il clima aziendale (48,2%), seguito da welfare e work-life balance (14,3%). I millennial valorizzano equamente clima aziendale e welfare (31,5% ciascuno), mentre la generazione Z pone al primo posto welfare e benessere (34,1%), seguiti dal clima aziendale (30,8%).

Gallesi aggiunge: "Questi dati dimostrano che tutti, indipendentemente dall'età, desiderino lavorare in un ambiente sereno e che promuova il bilanciamento tra vita professionale e vita privata, senza però trascurare la possibilità di crescere professionalmente".



Le iniziative per favorire lo scambio generazionale non sono prerogativa esclusiva delle grandi aziende. Anche le PMI possono implementare strategie efficaci, come:



- Caffè condiviso: pause caffè per il confronto tra generazioni diverse;



- Attività di volontariato aziendale;



- Buddy aziendale: figura di riferimento per i neoassunti;



Queste pratiche mirano a creare un ambiente lavorativo inclusivo, dove le diverse generazioni possano collaborare efficacemente, condividendo conoscenze ed esperienze. L'obiettivo è sfruttare le competenze uniche di ciascuna generazione per creare un vantaggio competitivo per l'azienda.

La ricerca evidenzia come la diversità generazionale possa essere una risorsa preziosa se gestita correttamente. Le aziende che riusciranno a creare un ambiente di lavoro che valorizza le competenze di tutte le generazioni saranno meglio posizionate per affrontare le sfide del mercato del lavoro in continua evoluzione.



In conclusione, lo scambio generazionale in azienda non è solo una necessità, ma un'opportunità per creare ambienti di lavoro più dinamici, innovativi e resilienti. Le strategie identificate da Hunters Group offrono una roadmap per le aziende che vogliono sfruttare al meglio il potenziale di un team multigenerazionale.