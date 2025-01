05/02/2025 fare

M&A: le PMI italiane puntano sull'estero, boom di operazioni nel 2024

Uno studio di Grant Thornton rivela un aumento del 40% nelle operazioni M&A transfrontaliere delle PMI italiane nel 2024

Le piccole e medie imprese italiane stanno intensificando la loro espansione internazionale attraverso operazioni di fusione e acquisizione (M&A). Questo è quanto emerge dalla ricerca "M&A: crossborder per l'internazionalizzazione - 2024" condotta da Grant Thornton in collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il 2024 ha registrato un notevole incremento delle operazioni M&A transfrontaliere, con 48 transazioni completate dalle PMI italiane verso l'estero, segnando una crescita del 40% rispetto all'anno precedente. Questo dato sottolinea la crescente importanza delle strategie di internazionalizzazione per le aziende di dimensioni medio-piccole.

Spagna e Regno Unito emergono come le destinazioni preferite per queste operazioni, con 8 transazioni ciascuna. Il Regno Unito mantiene la sua attrattiva nonostante - o forse grazie a - la Brexit, che ha creato nuove dinamiche economiche con l'Italia. La Spagna, d'altro canto, si è affermata come meta privilegiata grazie alla vicinanza culturale, al contesto normativo-fiscale favorevole e alla sua posizione strategica come ponte verso l'America Latina e il Nord Africa.







Francia e Germania seguono da vicino con rispettivamente 7 e 6 operazioni, confermando la tendenza delle PMI italiane a espandersi in mercati geograficamente e culturalmente prossimi. Gli Stati Uniti, con 5 operazioni, si confermano il principale obiettivo extra-europeo.

Dal punto di vista settoriale, il comparto dei macchinari domina la scena con 11 operazioni, riaffermando l'eccellenza italiana in questo campo. "La crisi del settore ha paradossalmente reso attrattivo l'M&A internazionale per le aziende italiane in difficoltà", spiega Sante Maiolica, CEO di Grant Thornton Financial Advisory Services. I servizi alle imprese seguono con 7 operazioni, riflettendo un crescente interesse verso attività non industriali e soluzioni B2B innovative.

La ricerca evidenzia anche un'attenzione emergente verso mercati di nicchia e Paesi in via di sviluppo, come dimostrato dalle operazioni in Bulgaria, Cile, Marocco e Singapore. Questo trend suggerisce una strategia di diversificazione geografica più ampia da parte delle PMI italiane.



"Prevediamo che il fenomeno di crescita delle operazioni M&A verso l'estero a cui abbiamo assistito nel 2024 sarà mantenuto nel 2025", afferma Maiolica. "Ci aspettiamo che questo trend proseguirà nei prossimi anni, spinto dalla crescente esplorazione dei mercati emergenti che riflette la maggiore apertura verso nuove opportunità di crescita".

Lo studio sottolinea come le PMI italiane stiano utilizzando le operazioni M&A non solo per consolidare la loro presenza in mercati tradizionali, ma anche per esplorare nuove frontiere di business. Questa strategia di internazionalizzazione si sta rivelando cruciale per mantenere la competitività in un contesto economico globale sempre più interconnesso.

La tendenza osservata nel 2024 suggerisce che le PMI italiane stanno adottando un approccio più proattivo all'espansione internazionale, sfruttando le opportunità offerte dai mercati esteri per crescere e diversificare il proprio business. Questo fenomeno potrebbe avere implicazioni significative per l'economia italiana nel suo complesso, contribuendo a rafforzare la presenza delle aziende nazionali sui mercati globali.