05/02/2025 fare

Intelligenza Artificiale: Oracle pensa al futuro delle aziende

Sinopoli (Oracle): ci distinguiamo per offrire l'AI alle azienda, tra cloud, dati e sostenibilità

L'intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico, ma una leva strategica per le aziende. Lo ha ribadito Oracle durante il Data & AI Forum. L'evento ha riunito molte aziende e istituzioni per esplorare le potenzialità dell'AI, destinata a generare un impatto economico di oltre 17.000 miliardi di dollari nei prossimi tre anni.

"Il 60% dei CEO si aspetta un miglioramento dei prodotti o servizi grazie all'AI entro il 2027", ha dichiarato Andrea Sinopoli, Vice President e Cloud Tech Country Leader di Oracle Italia, aprendo i lavori. In questo scenario, Oracle punta su un ecosistema integrato di soluzioni cloud, servizi PaaS e SaaS, e un database convergente che unisce performance, sicurezza e sostenibilità. Al centro di questa visione c'è Oracle Cloud Infrastructure (OCI), la piattaforma che supporta applicazioni di intelligenza artificiale su larga scala.







Luigi Saetta, Cloud Domain Specialist - ML & AI di Oracle EMEA, ha introdotto poi le tante tecnologie oggi a disposizione dei clienti sul cloud "allargato" di Oracle, mostrando non solo le disponibilità ma anche il supporto dell'azienda e la capacità di mettere a terra i progetti per le imprese.

Gianluca Liparoti, AI Sales Leader di Oracle EMEA, ha presentato alcuni casi d'uso dell'AI generativa. Tra questi, un'azienda europea di calzature che personalizza l'esperienza dei clienti e operatori di telecomunicazioni che sfruttano le funzionalità di Oracle ECP per portare l'AI e l'analisi dei dati in tempo reale ai dispositivi IoT. Oracle stessa utilizza l'AI per migliorare i processi di supporto IT, riducendo del 30% i ticket aperti.

Interessanti anche gli interventi di Diego Losi, Master Principal Account Engineer di Oracle, che ha parlato di come i dati e i data base siano fondamentali per lo sviluppo di applicazioni AI aziendali e l'intervento di Andrea Cravero, Solution Consulting Director di Oracle che ha parlato di un approccio all'Intelligenza Artificiale orientato al business, portando molti casi pratici.



Durante una tavola rotonda, Brunella Bruno, Consigliere di Stato e responsabile del Servizio per l'informatica del Consiglio di Stato, ha illustrato il percorso di digitalizzazione e adozione dell'AI nella giustizia amministrativa italiana. Cinque i casi d'uso di AI attualmente implementati:



- Richiamo e verifica delle fonti giurisprudenziali.



- Identificazione dei casi simili e dei ricorsi connessi tra loro.

- Identificazione leggi di riferimento a partire da un atto.

- Analisi e identificazione delle similitudini tra sentenze emesse.

- Anonimizzazione dati.

"L'intelligenza artificiale non mira a sostituire il giudice, ma a supportarlo", ha precisato Brunella Bruno, sottolineando come l'AI acceleri le ricerche e aumenti le informazioni a disposizione, senza mai sostituirsi al magistrato nella decisione finale.

Un altro esempio concreto è quello del Gruppo TEA, azienda multiservizi che gestisce la rete di distribuzione del gas nella provincia di Mantova. Stefano Bianchi, CEO di Sei srl, ha spiegato come l'adozione dell'AI abbia permesso di:



- Ridurre le perdite di gas sulla rete.

- Ottimizzare l'utilizzo dell'odorizzatore.

- Proteggere le tubature dalla corrosione.

Grazie a un digital twin della rete, è possibile simulare scenari e pianificare interventi con maggiore precisione, integrando le competenze dei tecnici aziendali.



"La migliore AI si costruisce con i dati migliori", ha affermato Andrea Sinopoli, evidenziando il ruolo chiave di un'infrastruttura dati solida e sicura. Oracle Database 23ai combina funzionalità di ricerca vettoriale con strumenti di machine learning integrati, consentendo alle aziende di sfruttare appieno i propri dati. La RAG (Retrieval-Augmented Generation) permette di combinare i dati aziendali con i large language model, garantendo risposte accurate e contestualizzate.

Oracle ha infine sottolineato l'impegno per la sostenibilità: OCI è progettata per ottimizzare i consumi energetici ed è alimentata da fonti rinnovabili, contribuendo a ridurre l'impatto ecologico delle infrastrutture IT.